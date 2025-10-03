Десять мифов о витаминах, в которые пора перестать верить

Витамины - не просто одна из самых популярных тем в медицине и питании. Это еще и самая спорная тема, что вполне объяснимо. Можно сказать, что витамины выполняют роль небольшой фабрики, осуществляющей важнейшие функции жизнедеятельности организма и вырабатывающей энергию, столь необходимую человеку для нормального самочувствия.

С одной стороны, о пользе витаминов говорят многие научные исследования. С другой стороны, витаминам нередко приписывают чудодейственные свойства, которыми они не обладают и таким образом рождаются многочисленные мифы, которые скорее вводят в заблуждение, нежели реально помогают наладить работу всех органов и систем человеческого организма. Кроме того, эти мифы заставляют людей совершать ненужные траты, а нередко просто наносят вред здоровью.

Так чем же опасны мифы о витаминах, в которые пора перестать верить? Попробуем разобраться вместе с нашими экспертами, которые проявили удивительное единодушие в своем мнении о самых распространенных мифах о витаминах.

Миф 1. «Витамин С предотвращает простуду"

Выслушаем мнения специалистов на этот счет.

Игорь Берлинский, академик естественных наук, технолог здоровья:

«Тема витаминов сегодня обросла таким количеством мифов, что разобраться в реальности становится все труднее. Люди часто либо игнорируют необходимость в витаминах, либо, наоборот, бесконтрольно скупают комплексы. Оба подхода одинаково вредны. Давайте разберем самые популярные заблуждения. Витамин С защищает от простуды. Правда в том, что витамин С важен для иммунитета, но сам по себе он не предотвращает простуду. Он лишь помогает быстрее восстановиться, если простуда уже началась».

Юлия Гарбуз, ЗОЖ-специалист платформы корпоративного благополучия "Понимаю", также не согласна с мнением, что витамин С при простуде просто необходим:

«Самый популярный среди витаминов - витамин С - он не только про простуды. Он участвует в синтезе коллагена, укрепляет иммунитет, работает как антиоксидант и помогает усваивать железо. При этом нельзя пить витамин С длительно, просто потому что "мне так нравится вкус" или "меня он бодрит"».

Существуют риски передозировки: длительный прием более 1000 мг в сутки может вызвать расстройства ЖКТ, повысить риск камнеобразования в почках. Кому нельзя его принимать или пить с осторожностью так это людям с мочекаменной болезнью, нарушениями работы почек и склонностью к тромбозам.

Лучше выбирать витамин С в форме аскорбата кальция (мягче для желудка) или липосомальный витамин С (с самой высокой биодоступностью).

Фуад Сейфуллаев, челюстно-лицевой хирург, преподаватель кафедры хирургических болезней медицинского факультета Университета "Синергия", о классическом мифе о витамине С и простуде:

«Масштабные обзоры показывают, что для обычного человека регулярный прием витамина С не предотвращает простуду. Он может незначительно сократить продолжительность болезни, на полдня-день, но это не тот эффект, на который стоит рассчитывать. Прием "ударной" дозы после начала болезни практически бесполезен. Гораздо эффективнее базовые меры гигиены и вакцинация».

В дополнение приведем результаты масштабного исследования, проведенного сотрудниками Национального института здравоохранения США (NIH), в котором приняли участие более 390 тысяч пациентов. Цель эксперимента: выяснить как прием поливитаминов влияет на смертность.

Вывод оказался неутешительным, более того вполне однозначным - прием витамина С не только не способен продлить жизнь, но и никак не спасает от хронических заболеваний сердечно-сосудистой системы, а также не убережет от рака.

Тем не менее витамины полезны для людей с конкретными заболеваниями. Например, если существуют возрастные проблемы со зрением, то в их преодолении помогут бета-каротин и витамины С и Е. При этом надо всегда помнить, как бы безобидно не звучало другое название витаминов - биодобавки - безвредных препаратов не существует.

Многое зависит также от дозы принимаемых витаминов, их назначения и рекомендации врача. Без консультации специалиста, самостоятельный прием витаминов может сильно навредить здоровью.

Миф 2. «Всем нужны мультивитамины для профилактики»

Безусловно, в целях профилактики мультивитамины могут быть полезны. В первую очередь подобный курс может быть рекомендован:

при беременности и грудном вскармливании, когда расход полезных веществ в организме превышает его восполнение;

при интенсивных физических и умственных нагрузках, которыми страдают растущие организмы, а также загруженные студенты и спортсмены;

людям в возрасте в силу отсутствия у них должного количества микронутриентов, когда прием полезных веществ из пищи плохо усваивается;

при заболеваниях, которые не позволяют усваиваться витаминам должным образом;

после длительного приема медикаментозных средств.

Так в чем же заключается миф о том, что мультивитамины для профилактики нужны всем?

Фуад Сейфуллаев о витаминных комплексах:

«Для здорового человека, который более-менее сбалансированно питается, постоянный прием мультивитаминов не имеет доказанной пользы для продления жизни или профилактики хронических болезней. Часто это деньги на ветер. Более того, существует риск гипервитаминоза жирорастворимыми витаминами (А, D, Е, К). Показания для приема четкие: беременность (фолиевая кислота), строгое веганство (В12), пожилой возраст, состояния после операций на ЖКТ. Лучшая инвестиция - не в банку с таблетками, а в качественные продукты: овощи, фрукты, рыбу».

ЗОЖ-специалист Юлия Гарбуз в свою очередь утверждает, что витаминный комплекс вряд ли решит все проблемы:

«Идея "универсальной таблетки здоровья" звучит заманчиво, но в реальности потребности у всех разные. Готовые поливитаминные комплексы содержат усредненные дозы витаминов, которые очень часто плохо сочетаются между собой, не учитывают ни уровень нутриентов в крови, ни возраст, ни образ жизни. Почему это не работает: в комплексах одни вещества могут дублироваться, а другие - отсутствовать; при бесконтрольном приеме возможен избыток одних нутриентов и сохранение дефицита других. Совет: универсальных решений не существует. Рациональные дозы и формы подбираются индивидуально - на основе анализов, питания и состояния здоровья».

Игорь Берлинский о заблуждении, что комплексы витаминов полезнее чем отдельные биодобавки:

«Витамины лучше усваиваются, когда назначены с учетом дефицитов. Универсальные комплексы зачастую перегружают организм ненужными дозировками. И еще один миф касается чувства усталости - если устал, то нужен курс витаминов. Это не совсем так. Усталость может быть связана с десятками причин - от проблем с щитовидкой до дефицита белка. Витамины помогают, только если усталость вызвана их нехваткой».

Андрей Костиков, терапевт Медцентра доктора Александровского, развенчивает миф о том, что дорогой мультивитаминный комплекс - это "страховка" от неидеального питания:

«Здоровому человеку с разнообразным рационом мультивитаминные комплексы не нужны и не приносят пользы. Многочисленные исследования не выявили их положительного влияния на продолжительность жизни, сердечно-сосудистые заболевания или когнитивные функции у обычных взрослых. Более того, бесконтрольный прием может навредить. Избыток жирорастворимых витаминов (A, D, E, K) накапливается в организме и может вызвать токсический эффект. Прием "комплекса" без показаний - это часто деньги на ветер».

При этом стоит помнить, что нерациональный прием витаминов может навредить здоровью. Например, жирорастворимые витамины плохо выводятся и накапливаются в организме, что приводит к гипервитаминозам.

Миф 3. «Чем больше витаминов, тем лучше»

Само по себе утверждение в корне неверно. Чувство меры должно быть во всем, а тем более в снабжении организма необходимыми добавками и микроэлементами, которое не должно вестись бесконтрольно.

В частности, наш эксперт Виктор Лишин, врач-терапевт медико-генетического центра Genotek, замечает:

«Витамины прочно ассоциируются у большинства с универсальным способом укрепить здоровье, иммунитет и даже настроение. Но за модой на БАДы и витаминные комплексы кроется множество заблуждений. Например, вопреки расхожему мнению, витамины в больших дозах не столь безопасны. Например, передозировка витамина A может вызвать головные боли, проблемы с печенью и даже нарушения зрения. Водорастворимые витамины (например, C и B-группы) менее токсичны, но и их не стоит принимать бесконтрольно. Гипервитаминоз (избыток витаминов) - не менее вреден, чем их дефицит. Принцип "чем больше, тем лучше" в отношении витаминов не работает. Организму нужны строго определенные дозы, а их излишек просто не усваивается или наносит вред».

При появлении первых симптомов гипервитаминоза, следует тут же обратиться к врачу. Наиболее характерные признаки могут возникнуть при передозировке определенной группы витаминов, например:

Избыток витамина А может вызвать шелушение и высыпания на коже, зуд и повышенную возбудимость, головную боль и тошноту вплоть до рвоты, лихорадку и боль в суставах.

Избыток витамина В может быть связан с излишней возбудимостью и бессонницей, учащением сердечного ритма, головной болью и тошнотой. Передозировка витамина В 6 может вызвать нарушение координации движения, а В 5 - привести к обезвоживанию организма.

Избыток витамина С может вызвать кожный зуд, головную боль и головокружение, расстройство мочевого тракта и уменьшение свертываемости крови, повышение давления и нарушение обмена веществ в организме.

Передозировка витамина D может сопровождаться головной болью и слабостью, расстройством пищеварения и запорами, тошнотой и рвотой, слабостью и потерей аппетита. При этом хронический переизбыток витамина D может привести к остеопорозу, а также к отложению кальция в стенках сосудов и во внутренних органах.

Витамин Е в передозировке способен вызвать головную боль и повышенную утомляемость, расстройство работы ЖКТ и хрупкость костей. Более того, он способен блокировать действие других витаминов.

Существуют также общие проявления гипервитаминоза, которые могут начаться с тошноты и закончиться рвотой. Вызвать нарушение пигментации кожного покрова, боль в животе, головокружение, судороги и прочие невралгические расстройства.

Кстати, по поводу приема витаминов разработаны рекомендации Всемирного общества здравоохранения (ВОЗ), которыми предусмотрены оптимальные дозы и курсы.

Мультивитамины желательно принимать от 1 до 3 месяцев с перерывом между курсами в 1-2 месяца.

Витамин С следует принимать в течение 2-4 недель с таким же перерывом между курсами.

Витамин D при его дефиците можно растянуть на 3-6 месяцев с перерывом по показанию врача.

Омега-3 можно принимать на протяжении 2-3 месяцев с месячным перерывом между курсами.

Пробиотики можно пить в течении 2-4 недель с таким же перерывом между курсами.

При этом важно соблюдать рекомендации специалиста, которые касаются показания дозировок с учетом заболеваний, возраста, общего состояния здоровья, пищевых привычек пациента и индивидуальной переносимости препаратов.

Обратите внимание на важное предупреждение от ЗОЖ-специалиста Юлии Гарбуз о том, что не всегда дефицит витаминов можно определить по самочувствию:

«Многие считают, что усталость, выпадение волос или ломкость ногтей - прямой признак нехватки конкретного витамина. Но в реальности такие симптомы неспецифичны и могут быть связаны с десятками факторов: от стресса и гормональных сбоев до проблем с щитовидной железой или анемией. Почему самочувствия недостаточно: разные дефициты могут давать одинаковые проявления; одни дефициты протекают скрыто и никак себя не выдают; субъективные ощущения часто связаны не только с питанием, но и с образом жизни, качеством сна, физической активностью. Совет: полагаться только на симптомы нельзя. Точный способ выявить дефицит - лабораторные анализы и консультация специалиста, который оценит картину в целом и назначит корректное восполнение».

Миф 4. «Витамин D можно получить только летом на солнце»

С этим утверждением трудно поспорить - витамин D, действительно, вырабатывается под воздействием ультрафиолета и для его образования достаточно 10-30 минут пребывания в день на солнце. К сожалению, в нашем климате это трудновыполнимо в силу климатических особенностей.

Поэтому следует обратить внимание на сопутствующие факторы, от которых зависит выработка витамина D3. В частности, на него влияет:

уровень промышленных выбросов и загрязнения атмосферы, которые препятствуют воздействию ультрафиолетовых лучей;

цвет кожного покрова: чем он темнее, тем менее интенсивнее выработка витамина D;

возрастные изменения: чем старше человек, тем менее интенсивней идет выработка в коже витамина D;

наличие заболеваний почек и печени, которые затрудняют выделение витамина D;

избыточный вес - при ожирении из-за накопления жировой ткани, витамин D с трудом попадает в кровь.

Фуад Сейфуллаев развенчивает миф о том, что витамин D можно получить только летом на солнце:

«Утверждение, что его можно получить только от солнца, - опасное заблуждение, особенно для наших широт. С октября по март в коже жителей России синтез витамина D практически отсутствует. Учитывая распространенность дефицита (до 80-90% населения), это прямая дорога к проблемам не только с костями (остеопороз), но и с иммунитетом. Надежнее всего - сдать анализ на 25(OH)D и по его результату принимать препарат в адекватной дозе, назначенной врачом. Профилактический прием 1000-2000 МЕ в осенне-зимний период для взрослых обычно безопасен».

В свою очередь эксперт Андрей Костиков опровергает миф о том, что витамин D можно получить только от солнца, а в пище его почти нет:

«Солнце - действительно наш главный "поставщик" витамина D, который синтезируется в коже под воздействием УФ-лучей. Однако, в условиях северных широт, офисной работы и использования солнцезащитных кремов этот путь часто ненадежен. Получить витамин D из пищи вполне реально. Его основные источники: жирная рыба (сельдь, лосось, скумбрия), яичные желтки, печень, сливочное масло и специально обогащенные продукты (молоко, йогурты)».

В любом случае, для оптимального поддержания уровня витамина D в организме важно соблюдать определенный рацион, совершать регулярные прогулки под солнцем, и по необходимости принимать биологически активные добавки, следуя рекомендациям врача.

Миф 5. «Синтетические витамины хуже натуральных»

Однозначного вывода на этот счет не существует. Прислушаемся к мнению наших экспертов.

Терапевт Андрей Костин утверждает, что натуральные витамины из продуктов не всегда лучше синтетических:

«Что на самом деле: с точки зрения биохимии, молекула аскорбиновой кислоты, синтезированная в растении, и молекула, созданная в лаборатории, идентичны. Организм воспринимает их одинаково. Преимущество цельных продуктов (фруктов, овощей) заключается в комплексном воздействии: вместе с витамином мы получаем клетчатку, антиоксиданты, флавоноиды и другие фитонутриенты, которые могут улучшать усвоение и синергетически работать с витаминами. Но если речь идет о лечении доказанного дефицита, именно синтетические витамины в точной, стандартизированной дозировке являются золотым стандартом. Они гарантированно восполнят нехватку».

ЗОЖ-специалист Юлия Гарбуз считает очередным мифом утверждение о том, что натуральные витамины всегда лучше синтетических.

«Часто можно услышать, что витамины "из натуральных источников" полезнее, чем синтетические. Но на самом деле молекулярная структура одинакова: витамин С из апельсина и витамин С из лаборатории - это одно и то же вещество. Организм "не видит разницы". Что действительно важно: форма - например, метилкобаламин (B12) лучше усваивается и дольше работает в тканях, чем цианкобаламин; дозировка и переносимость - натуральные комплексы иногда содержат слишком малые дозы, а синтетические могут раздражать ЖКТ, если выбрана неподходящая форма. Совет: при выборе обращайте внимание не на слово "натуральный" на этикетке, а на форму, дозу и доказанную эффективность».

Оказывается, существуют определенные показания к применению синтетических витаминов. Среди их достоинств имеются следующие.

Они более действенны при таких заболеваниях как сахарный диабет и нарушение работы ЖКТ, при которых плохо усваиваются витамины и минералы. В частности, это касается жирорастворимых витаминов D, E, A и K, которые трудно всасываются при болезнях печени и желчного пузыря. Покрыть их недостаток за счет обычного питания достаточно сложно, поэтому применение синтетических витаминов по рекомендации врача в этом случае просто необходимо.

Благотворное воздействие в период беременности и грудного вскармливания, когда важно восполнение в организме женщины витамина В, в том числе фолиевой кислоты (В9), которой в пище, как правило, недостаточно.

Эффективно применяются после длительного приема антибиотиков, когда ослаблен иммунитет. Применение синтетических витаминов, наоборот, способно усилить защитные средства организма.

Искусственные витамины могут сильно выручить в условиях сурового северного климата, где мало доступны продукты с повышенным содержанием полезных веществ.

При этом преимущество натуральных витаминов перед синтетическими не отрицается и вполне очевидно. Дело в том, что получить чистые синтетические вещества практически невозможно - при их производстве попутно всегда образуются примеси из молекул других веществ, микроскопические дозы которых остаются даже после очистки.

Напрашивается вывод, что обмануть природу просто невозможно, поэтому принимать препараты синтетического происхождения следует в особых, а иногда исключительных случаях.

Несмотря на то, что синтетические витамины не являются лекарственными препаратами, их все-таки следует воспринимать как медикаменты. Поэтому заручиться рекомендациями специалиста по их приему просто необходимо.

Миф 6. «Витамины дают энергию и силы»

Оттолкнемся от высказывания врача-терапевта Виктора Лишина, развенчивающего этот миф:

«Витамины не являются источником энергии в прямом смысле - они не содержат калорий. Их задача - участвовать в обменных процессах, которые помогают организму использовать энергию из пищи. Ощущение "прилива сил" чаще связано с устранением дефицита, а не с самим витамином».

Ему практически вторит терапевт Андрей Костиков:

«Витамины не являются источником энергии, как углеводы или жиры. Они выполняют функцию катализаторов: помогают ферментам извлекать энергию из пищи. Если вы здоровы и у вас нет специфического дефицита, прием витаминов не превратится в прилив бодрости. Хроническая усталость - это симптом, который может указывать на десятки состояний (от анемии и гипотиреоза до депрессии и синдрома хронической усталости), и лепить на него ярлык "авитаминоз" - неверно».

Добавим к этому мнение ЗОЖ-специалиста Юлии Гарбуз, которая также далека от мысли, что витамины дают организму энергию наподобие кофе:

«Многие думают, что витаминный комплекс способен мгновенно "поднять тонус" или дать бодрость, как кофе или энергетический напиток. На самом деле витамины сами по себе не являются источником энергии. Что они делают: участвуют в обменных процессах и помогают организму эффективно использовать энергию, получаемую из пищи; поддерживают работу нервной системы, мышц и органов, что косвенно может улучшать самочувствие; при дефиците их недостаток может вызывать усталость, но восполнение витаминов мгновенно не дает ощущение бодрости. Совет: для энергии и продуктивности важны полноценное питание, сон и физическая активность. Витамины - это поддержка обмена веществ, а не мгновенный стимулятор».

Так в чем же черпать источник энергии, если витамины таковым не являются? Специалисты пришли к выводу, что это белки, жиры и углеводы (БЖУ), которые участвуют в воспроизводстве оптимального уровня энергии и играют в организме роль строительного материала.

Белки можно рассматривать в качестве строительного материала для мышц, кожи, образования ферментов и гормонов. Помогают поддерживать иммунную систему в рабочем состоянии, влияют на прочность ногтей и здоровье волос.

Жиры. Главный энергетический ресурс организма, обеспечивающий гормональный баланс и усвоение организмом витаминов. Недостаток жиров может повлечь за собой такие нежелательные последствия как задержку жидкости в организме, болезнь почек и печени, нарушение терморегуляции и проблему с волосами. А вот избыток жиров является самой частой причиной проявления атеросклероза.

Углеводы. Снабжают "топливом" мышцы и мозг. Отвечают за стабильность работы иммунной и нервной системы, а также принимают участие в синтезе ферментов.

При этом все "строительные материалы" должны находится в строгом балансе друг с другом. Идеальным для БЖУ считается соотношение 3:3:4, где на белки приходится 30% пищевой ценности продуктов, 30% на жиры и 40% на углеводы. Исходя из этих данных, остается учитывать лишь индивидуальные особенности организма, к которому в каждом случае следует подобрать свой рацион.

Что касается витаминов, то они могут быть полезны при их подтвержденном дефиците, либо при наличии определенных факторов риска, в числе которых могут оказаться:

заболевания, из-за которых невозможно полноценное усвоение витаминов (нарушения работы ЖКТ, кишечные патологии);

продолжительный прием медикаментозных средств;

наличие вредных привычек, которые препятствуют усвоению полезных веществ, в частности витаминов группы В, фолиевой кислоты и каротина;

преобладание в рационе полуфабрикатов, еды быстрого приготовления, консервов и газированных напитков.

приверженность к диете строго растительного происхождения, в которой как правило не хватает необходимых для организма витаминов и микроэлементов.

Еще одно правило, которому стоит следовать неукоснительно - следить за совместимостью тех или иных витаминов, только в этом случае можно быть уверенными, что они усвоятся и принесут пользу организму.

ЗОЖ-специалист Юлия Гарбуз развенчивает очередной миф о том, что можно принимать все витамины сразу.

Многие думают, что можно принимать любые витамины одновременно, не задумываясь о сочетании. На самом деле некоторые микроэлементы и витамины конфликтуют друг с другом при усвоении.

Примеры взаимодействий

Цинк и медь: при высоких дозах цинка может снижаться усвоение меди, что приводит к дефициту;

Кальций и железо: кальций в больших количествах ухудшает всасывание железа из пищи и добавок.

Совет: если вам нужно принимать несколько добавок одновременно, консультируйтесь с нутрициологом или врачом.

Миф 7. «Поливитамины предотвращают рак и болезни сердца»

Утверждение спорное и неоднозначное. Во всяком случае, по мнению экспертов Всемирного фонда исследований рака, употребление всевозможных добавок и поливитаминов в качестве предотвращения рака скорее не рекомендуется, нежели приветствуется.

Что касается благотворного воздействия поливитаминов на снижение риска сердечных приступов и заболеваний, то и здесь проведенные исследования на дали положительных результатов. Так эксперимент, проведенный среди 14 000 мужчин-врачей среднего возраста в рамках проекта "Исследование здоровья врачей II", не выявил никакой связи между приемом поливитаминов и частотой инфарктов, инсультов и сердечных приступов у пациентов на протяжении всего десятилетнего отрезка времени эксперимента.

С другой стороны, хочется отметить неправомерность мифа о том, что витамины абсолютно безвредны.

Мнение врача-эндокринолога и эксперта компании Solgar Натальи Фирсовой:

«В идеале витамины подбираются по индивидуальным показаниям, а не в формате "все и сразу". При полноценном рационе потребность в нутриентах может ограничиться комплексами, а при дефиците конкретных веществ требуются точечные добавки, которые может подобрать врач на основе проведенных анализов. При этом избыточные витамины не всегда выводятся из организма. Он действительно может избавляться от водорастворимых витаминов (например, С или группы B), но это не означает, что их бесконтрольный прием всегда безопасен. Рациональный подход - это ключ к эффективности и безопасности».

Наверное, в этом случае стоит заострить внимание не на "волшебном" действии поливитаминов на ту или иную болезнь, а на образе жизни и питании, от которых зависит гораздо большее - здоровое состояние всего организма.

Вот что отмечает Николай Матвеев, руководитель Школы метаболического здоровья доктора Матвеева:

«Долгое время бытовало мнение, что витамин C спасет от всех болезней, особенно от простуды. Выпили стакан апельсинового сока, и простуда побеждена? Это вряд ли! Витамин C действительно помогает укрепить иммунитет, улучшает усвоение железа и участвует в синтезе коллагена. Функций у него много, неслучайно за исследование его роли в обмене веществ была получена Нобелевская премия. Лайнус Поллинг, получивший ее, настаивал на использовании мегадоз витамина, считая, что с помощью него мы победим все хронические болезни и даже рак. Настаивал и сам принимал до конца жизни. К сожалению, многочисленные медицинские исследования впоследствии не подтвердили эту гипотезу. Панацеей витамин С не стал. Да и от ОРЗ вылечиться одной долькой лимона не получится. Если бы все было так просто, насморк давно стал бы музейным экспонатом».

Миф 8. «Всем женщинам и детям нужны отдельные витамины»

Еще одно утверждение, с которым поспорили наши эксперты. В частности, Николай Матвеев замечает:

«Мнение о том, что женщинам нужны одни витамины, а мужчинам совсем другие - миф почти наполовину. Действительно, женщинам необходимы фолиевая кислота и железо, особенно в репродуктивном возрасте. Мужчинам полезен цинк и селен для поддержания мужской силы. Но есть общие элементы, важные обоим полам: витамин A для зрения, E для молодости кожи, D для костей, B-группа для энергии и хорошего настроения. И еще об одном мифе: детям нужны особые детские витамины. "Особых" витаминов не существует. Организм взрослого и ребенка с физиологической точки зрения не так уж и отличаются. Но вот навредить детскому организму проще, поэтому самостоятельное использование любых добавок может привести к непредсказуемым последствиям. Дети получают необходимые витамины из грудного молока, прикорма и продуктов питания. Специальные добавки назначают педиатры при выявленной нехватке конкретного элемента. Перед покупкой любого препарата всегда консультируйтесь с доктором и убедитесь, что вашему малышу действительно нужны дополнительные витамины».

Врач-терапевт Виктор Лишин добавляет:

«Дети и женщины не нуждаются в отдельных "витаминах для них". Маркетинг активно продвигает "витамины для женщин" или "для детей", но реальных научных оснований под этими наборами нет. Детям действительно нужны особые дозировки, но универсальные комплексы не всегда лучше сбалансированного питания».

Фуад Сейфуллаев об "особых" витаминах для женщин и детей поделился вот таким наблюдением:

«Здесь есть рациональное зерно. Потребности действительно различаются: женщинам детородного возраста нужно больше железа, детям и беременным - витамин D и кальций. Однако разница между "мужскими" и "женскими" комплексами - это часто маркетинг. Важен не бренд, а состав, отвечающий физиологическим потребностям. Для детей любые витамины должен назначать педиатр. К витаминам нужно относиться как к лекарствам: принимать по показаниям, при доказанном дефиците или принадлежности к группе риска. Самолечение "для профилактики" нерационально и может быть небезопасно. Основа здоровья - это разнообразное питание, а добавки - лишь инструмент коррекции конкретных проблем».

Вывод напрашивается сам собой - витамины надо употреблять не по полу, а по выявленным дефицитам и подбирать их надо индивидуально в зависимости от возраста, особенностей организма и заболеваний.

В частности, для женщин существуют специализированные витаминные комплексы, которые преследуют определенные цели: они благотворно влияют на обмен веществ, улучшают состояние кожи, приводят в порядок нервную и эндокринную систему.

Также существуют специальные витаминные комплексы для детей: с учетом их активного роста, когда не помешают добавки с содержанием кальция, фосфора, калия и селена. Для улучшения зрения окажутся полезны добавки с содержанием витамина А, а при повышенных умственных нагрузках витамины группы В.

Однако без консультации врача принимать любые комплексы витаминов, которые "не повредят", не стоит - подтверждение специалиста здесь необходимо не только для собственного спокойствия, но и для пользы дела и оздоровления организма.

Миф 9. «Все витамины разрушаются при готовке»

Что происходит с витамином С и группой B при нагревании? Витамин С действительно разрушается при тепловой обработке, начиная уже с 60°C, а при более высокой температуре от него остается меньше половины.

Перечислим некоторые факторы, которые способствуют разрушению витамина С:

если продукты готовятся в незакрытой крышкой посуде;

когда продукты закладываются в холодную воду;

в случае тепловой обработки и длительном хранении пищи в горячем состоянии;

при контакте продукта с кислородом (измельчение, протирание).

Витамины группы B (B1, B2, B6, B9 и другие) также чувствительны к нагреванию, но не так сильно, как витамин С. При варке они частично уходят в воду, а при жарке просто разрушаются. Особенно теряется фолиевая кислота (B 9) - важнейшая составляющая для здоровья женщин, особенно в период беременности.

При этом B12 - самый устойчивый к нагреву витамин из всей группы. В продуктах животного происхождения (печень, мясо) он частично сохраняется даже после длительной термической обработки.

Чтобы сохранить витамины, рекомендуется готовить пищу быстро и при низкой температуре, избегать длительной варки и не выливать овощной отвар.

При этом жирорастворимые витамины А, D, E, K хорошо переносят термическую обработку и сохраняют свои ценные качества. Например, действие витамина В 6 (пиридоксин) под воздействием кратковременной варки лишь усиливает свое действие.

Несколько советов, которые помогут извлекать пользу из еды и придерживаться правильного питания:

лучше планировать рацион заранее, чтобы включить в него все необходимые источники "строительного материала" для организма: белки, жиры и углеводы;

придерживаться сезонного питания, когда продукты находятся на пике своего созревания и обладают максимальным набором полезных свойств;

не забывать о пользе перекусов и заранее запасаться орешками, сухофруктами и домашними бутербродами;

по возможности избегать полуфабрикатов, в которых может содержаться излишнее количество консервантов;

обращать внимание на количество в еде соли и сахара;

соблюдать размеренный режим принятия пищи - не забрасывать в себя еду и перекусывать на ходу;

придерживаться правила, что правильное питание - не временная мера, а система, которая должна соблюдаться всю жизнь;

включать в рацион побольше зелени и фруктов;

соблюдать режим питания, который работает на лучшее усвоение организмом всех питательных веществ.

В подтверждение сказанного можно привести опровержение того, что витамины могут заменить правильное питание, от ЗОЖ-специалиста Юлии Гарбуз:

«На самом деле ни один витаминный комплекс не перекроет все функции полноценного сбалансированного рациона. Совет: основа здоровья - разнообразный рацион (овощи, фрукты, цельные злаки, качественный белок, полезные жиры). Витамины и БАДы нужны только для восполнения дефицитов или при особых состояниях (корректировка в зависимости от образа жизни и текущих потребностей организма) - по назначению врача или нутрициолога».

Миф 10. «Витамины для волос и красоты работают всегда»

Сами по себе они, конечно же не работают. Но в союзе с правильным питанием и здоровым образом жизни способны улучшить состояние волос, кожи, ногтей и тела.

Понятно, что это не панацея, а необходимая добавка к здоровому питанию и здоровому образу жизни. К тому же ЗОЖ-специалист Юлия Гарбуз опровергает утверждение, что если есть овощи и фрукты - добавки не нужны:

«В современных условиях это не всегда так. Почему питания может быть недостаточно: содержание витаминов в овощах и фруктах ниже из-за хранения, транспортировки и истощения почв; рафинированные продукты теряют часть нутриентов при переработке; образ жизни, стрессы и экология увеличивают потребность в микронутриентах. Примеры нутриентов, которые сложно восполнить только едой: витамин D поступает в основном через солнце (трех месяцев в году обычно недостаточно), а в продуктах его мало; омега-3 в нужных дозах содержится в жирной рыбе, но ее едят редко и не в достаточном количестве; витамин B12 критичен для вегетарианцев и людей с нарушением усвоения. Совет: базой здоровья остается полноценное питание, но при дефицитах или повышенных потребностях оправдан прием добавок - по результатам анализов и рекомендациям специалиста».

На что стоит обратить внимание при комплексном подходе к уходу за волосами и красотой помимо приема витаминных комплексов:

питание, которое должно быть насыщено витаминами, минералами и другими питательными веществами;

физическая активность, которая должна присутствовать в образе жизни как залог восполнения организма энергетическим запасом;

сон, недостаток которого непременно скажется на состоянии кожи, ногтей и волос;

гигиена, регулярное соблюдение которой поможет избавиться от избыточных масел и грязи, а также привести в порядок кожу и волосы;

стресс, который может навредить здоровью волос и кожи;

заболевания, которые из-за воспалительных процессов могут способствовать впадению волос, вызывать зуд и ухудшать состояние кожи.

Резюмируя все выше сказанное, можно отметить три важных положения о витаминах.

Они необходимы лишь в случае подтвержденного дефицита. Лучший источник натуральных витаминов - правильный рацион, сбалансированное питание и обогащенный сезонными продуктами комплекс питания. Самолечение и бесконтрольный прием витаминов могут быть опасны для здоровья. Консультация специалиста в этом случае необходима.

Часто задаваемые вопросы

Какие витамины действительно нужны организму каждый день?

Человек нуждается в ежедневном поступлении 13 витаминов, а также ряда БАДов, минералов и микроэлементов. Некоторые из них: витамины А и D, К и С, а также Р, который регулирует уровень холестерина, артериальное и внутриглазное давление, а также обладает противовоспалительными свойствами.

Стоит ли принимать витамин С для профилактики простуды?

Специалисты считают, что витамину С в этом смысле приписывают ложные целебные свойства. Многочисленные исследования показали, что витамин С никак не защищает от простуд и заражения вирусными заболеваниями. Откуда пошло такое заблуждение? Дело в том, что витамин С действительно помогает иммунной системе быстрее справиться с вирусом, но о мифе про чудодейственную защиту организма пора забыть.

При этом важно следить за дозировкой принимаемого витамина С. Высокие дозы витамина С (более 2 г в сутки) могут вызвать тошноту и диарею, а также спровоцировать образование мочевых камней.

Чем отличаются витамин D и витамин D3?

Витамин D и витамин D3 - это не одно и то же, наоборот, абсолютно разные вещества. D3 - это одна из форм витамина D, точнее - его наиболее активный витамер, подходящий для приема в виде добавок. Например, витамин D3 содержится только в животных жирах, а витамин D вдобавок еще и в растительных. Витамин D добавляют в соки и другие продукты, а витамин D3 - нет.

При этом D3 лучше усваивается, дольше держится в организме и быстрее поднимает уровень витамина D в крови. Чаще всего витамин D3 назначают для профилактики и лечения D-дефицита.

Опасно ли передозировать витамины?

Да, передозировка витаминов опасна для здоровья. Бесконтрольный прием витаминов может привести к гипервитаминозу, а в результате к интоксикации организма.

Некоторые возможные последствия передозировки:

нарушения работы желудочно-кишечного тракта (отсутствие аппетита, боль в животе, тошнота, рвота, диарея);

головная боль, спутанность сознания, судороги, бессонница, сонливость и другие расстройства нервной системы;

нарушения работы печени, селезенки и почек;

аллергические реакции.

Особенно опасны жирорастворимые витамины (А, D, E, K), так как они не сразу выводятся из организма, а наоборот накапливаются в органах и тканях.

Нужны ли витамины для женщин и мужчин отдельно?

Нет, отдельно предназначенных витаминов для женщин и мужчин не существует. Витамины нужно употреблять не по полу, а по выявленным дефицитам.

При этом у разных полов есть различия в потреблении некоторых витаминов и минералов.

Женщины чаще испытывают дефицит железа, фолатов и кальция, особенно в связи с беременностью, лактацией и менопаузой.

Мужчины нуждаются в большем количестве магния, цинка и селена.

Можно ли получать все витамины только из еды?

Нет, получить все витамины только из еды невозможно.

Даже при сбалансированном и разнообразном рационе нехватка некоторых витаминов может достигать 30%. Это связано с тем, что современная пищевая промышленность производит много продуктов, в которых доля витаминов мала или отсутствует.

Кроме того, обработка фруктов и овощей (например, термическая) уничтожает в них витамины. Также усвоению многих витаминов и минералов препятствует постоянное и частое употребление напитков, содержащих кофеин (кофе, черный и зеленый чай).

Витамины для детей реально нужны или это маркетинг?

Нельзя однозначно сказать, нужны ли специальные витамины для детей или они являются маркетингом. Решение о приеме витаминов для ребенка должно приниматься после консультации с педиатром.

Большинство здоровых детей не нуждаются в витаминах. Основной источник питательных веществ для ребенка - еда. Если он питается правильно, то его организм с большой вероятностью будет обеспечен необходимыми питательными веществами.

Как понять, что у меня дефицит витаминов?

При появлении симптомов, которые могут указывать на дефицит витаминов, необходимо обратиться к врачу. Некоторые признаки, которые могут указывать о дефиците определенных витаминов могут быть следующими.

Постоянная усталость и слабость говорят о возможном дефиците витаминов группы B, железа, магния.

Раздражительность, нервозность, ухудшение настроения - возможен дефицит витамина D, магния, витаминов группы B.

Выпадение волос, ломкость ногтей, сухость кожи заявляют о возможном дефиците витамина А, Е, биотина (витамина B7), железа и цинка.

Проблемы со зрением говорят о дефиците витамина А.

Частые простудные заболевания можно нивелировать за счет витаминов C, D и цинка.

Кровоточивость десен можно устранить за счет витамина C (редко), но это может быть еще проявлением пародонтоза и требует обращения к стоматологу.

Трещины в уголках губ (заеды) - возможный дефицит витаминов группы B, железа.

Нарушение сна - дефицит магния, витамина D.

Мышечные судороги - недостаток магния, калия и кальция.

Заключение

Чему мешают мифы о пользе витаминов? В первую очередь правильной заботе о собственном здоровье во имя надежд на чудодейственные таблетки, способные заменить все усилия по выстраиванию здорового образа жизни и достижению долголетия. Надо усвоить правило, что витамины - это не панацея, а всего лишь медицинский инструмент и вспомогательный элемент в выстраивании программы, которая будет работать на здоровье вашего организма.

И еще одно важное обстоятельство: принимать витамины нужно по показаниям, а не по собственному желанию или под воздействием рекламы. Ваша задача - превратить витамины в помощь для оздоровления собственного организма, а не в помеху или тем более не во зло.

Врач-офтальмолог Владислав Бакеев верно заметил, что «витамины - это не лекарство, а лишь дополнение к основному лечению. Их действие носит накопительный характер, поэтому принимать их нужно курсами, обычно от одного до трех месяцев, и только после консультации со специалистом. В ряде случаев могут понадобиться не витаминные добавки, а специализированные препараты, которые врач подбирает индивидуально".

Мнение эксперта

Владислав Бакеев - врач-офтальмолог сети оптик "Счастливый взгляд":

«Витамины могут благоприятно влиять на здоровье глаз, но следует понимать, что вопреки мифам они не способны улучшить зрение или вылечить офтальмологические заболевания. Их необходимо использовать исключительно для профилактики, а эффективность будет зависеть еще и от образа жизни, питания, наличия сопутствующих заболеваний и патологий у пациента. Не стоит верить обещаниям, написанным на упаковке, и заниматься самолечением. Прежде чем покупать витамины или витаминные комплексы, важно проконсультироваться с врачом, так как они могут просто не понадобиться. Только врач сможет определить, какие именно витамины нужны и правильную дозировку».

Когда действительно нужно принимать витамины

Если питание пациента не сбалансировано и в рационе мало овощей, рыбы, яиц и зелени, может возникнуть дефицит лютеина, омега-3 или витамина А, а это постепенно отражается на качестве зрения. При высоких зрительных нагрузках, например при длительной работе за компьютером, особенно полезны витамины с антиоксидантами - С и Е, которые помогают снизить усталость глаз.

С возрастом потребность в дополнительных веществах тоже возрастает: после 40 лет все мы сталкивается с пресбиопией - возрастным ухудшением зрения. Прием лютеина с зеаксантином может быть хорошей профилактикой и помочь замедлить этот процесс.

Есть и медицинские показания. При сахарном диабете для профилактики диабетической ретинопатии, при начальной катаракте или в восстановительный период после операций офтальмолог может назначить специальные витаминные комплексы.

Однако важно помнить: витамины - это не лекарство, а лишь дополнение к основному лечению. Их действие носит накопительный характер, поэтому принимать их нужно курсами, обычно от одного до трех месяцев, и только после консультации со специалистом. В ряде случаев могут понадобиться не витаминные добавки, а специализированные препараты, которые врач подбирает индивидуально.