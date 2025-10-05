Ученые отобрали пять трав и специй, улучшающих пищеварение

Дискомфорт в пищеварении может доставить неприятности кому угодно. Хотя современная медицина предлагает эффективные методы лечения, травы и специи веками использовались в традиционной медицине. Современная наука, как пишет Сonversation, начинает подтверждать эффективность некоторых из этих древних средств.

© Телеканал «Наука»

1. Мята перечная

Мята перечная (Mentha piperita) — одно из самых известных растений, облегчающих расстройства пищеварения. Ее активное вещество, ментол, расслабляет мышцы кишечника, помогая уменьшить вздутие живота, газы и боли в животе. Она также может снижать чувствительность к боли, бороться с вредными бактериями и снимать воспаление.

Клинические испытания показывают, что капсулы с маслом перечной мяты могут облегчить симптомы синдрома раздраженного кишечника. Масло перечной мяты может не подойти людям с рефлюксной болезнью, поскольку оно может расслаблять нижний пищеводный сфинктер, что может спровоцировать изжогу, особенно натощак. Чай из перечной мяты обладает более мягким действием, но может оказывать схожий эффект.

2. Ромашка

Ромашка (Matricaria chamomill ) славится своим успокаивающим действием и может также смягчать работу пищеварительной системы. Ромашковый чай — один из самых популярных травяных напитков в мир и издавна используется для облегчения симптомов несварения желудка, газов, расстройства желудка и раздражения кишечника.

Исследования на животных показывают, что экстракт ромашки может уменьшать язву желудка благодаря своим антиоксидантным свойствам. Ромашка также может быть полезна детям: в одном исследовании у 57% младенцев, получавших чай на основе ромашки, колики исчезли в течение недели, по сравнению с 26% в группе плацебо. Другое исследование показало, что дети с легкой диареей выздоравливали быстрее, если их лечили ромашковой смесью. (В этих исследованиях ромашка сочеталась с другими травами.)

Ромашка, как правило, безопасна, но у некоторых людей может быть на нее аллергия.

3. Семена ажгона

Семена ажгона (Trachyspermum ammi), или аджван, являются неотъемлемой частью индийской кухни. На протяжении веков их использовали для устранения газов и вздутия живота, вероятно, благодаря тимолу — соединению, которое стимулирует выработку желудочного сока, иногда до четырёх раз.

В исследованиях на животных семена ажгона увеличивали скорость прохождения пищи по пищеварительному тракту, усиливали активность пищеварительных ферментов и усиливали секрецию желчи, что способствует расщеплению жиров. Исследования также демонстрируют спазмолитическое действие, расслабление мышц кишечника, через блокировку рецепторов, которые обычно вызывают их сокращения. Данные о воздействии на человека ограничены, но использование в кулинарии считается безопасным.

Беременным и кормящим женщинам следует избегать больших доз.

4. Фенхель

Фенхель (Foeniculum vulgare) во многих культурах традиционно жуют после еды для свежего дыхания и улучшения пищеварения. Его семена богаты нерастворимой клетчаткой, которая помогает предотвратить газообразование и вздутие живота. Рекомендуется употреблять около 30 г клетчатки в день.

Анетол, основное действующее вещество фенхеля, химически близок к дофамину и расслабляет мышцы кишечника — механизм, подтвержденный лабораторными исследованиями. В небольшом исследовании с участием пациентов с синдромом раздраженного кишечника фенхель уменьшал спазматические боли в животе, вероятно, благодаря этому миорелаксирующему эффекту.

Фенхелевая вода, смешанная с бикарбонатом натрия и сиропом давно используется для облегчения газообразования и вздутия живота у младенцев.

5. Зира

Кумин (Cuminum cyminum) также имеет долгую историю применения для облегчения проблем с пищеварением. Современные исследования показывают, что он повышает активность пищеварительных ферментов, ускоряя переваривание пищи. Он также стимулирует выделение желчи из печени , что способствует перевариванию жиров и усвоению питательных веществ.

В одном исследовании, проведенном на крысах, было обнаружено, что зира сокращает время пребывания пищи в пищеварительном тракте примерно на 25%, вероятно, благодаря влиянию ферментов и желчи. В клиническом исследовании с участием 57 человек с синдромом раздраженного кишечника концентрированный кумин значительно облегчил симптомы в течение двух недель.

PS: Травы и специи не заменяют лечение, но могут дополнить сбалансированное питание и мягко облегчить повседневные проблемы с пищеварением. В обычных количествах для приготовления пищи они, как правило, безопасны, но людям с хроническими заболеваниями или принимающим лекарства следует предварительно проконсультироваться с врачом.Тем не менее, для многих чашка ромашкового чая или щепотка тмина могут стать простым – и вкусным – шагом к улучшению пищеварения.