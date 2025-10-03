Доживем до 120: Подводные камни долголетия в России

Ирина Ульянова, генеральный директор ООО «ТрансЛит» и фармэксперта поделилась мнением по этому вопросу с RuNews24.ru.

На пресс-конференции по старту регионального движения "За медицину здорового долголетия", направленного на улучшение здоровья населения Татьяна Голикова отметила, что у каждого человека есть свой потенциал для долголетия. Вице-премьер подчеркнула:

«Кто-то стареет быстро, кто-то медленно, но у всех есть возможность жить до 100 и даже до 120 лет».

Однако для этого необходимо создание системного подхода к здравоохранению, включая борьбу с хроническими заболеваниями и развитие культуры здорового образа жизни.

«Качество медицины в России активно улучшается», - рассказала Ирина Ульянова.

Фармэксперт обратила внимание на растущий уровень медицинского оборудования и диагностики:

«Средства диагностики и уровень медицинского оборудования выходят на новый уровень».

Важно, чтобы каждый человек следил за своим здоровьем, что сделает раннюю диагностику заболеваний общепринятой практикой.

Современные технологии позволяют пациентам непрерывно контролировать уровень сахара в крови, артериальное давление и другие важные показатели. Ирина Ульянова также отметила, что в ближайшем будущем само-чекап станет привычной рутиной.

Несмотря на все позитивные перспективы, возрастает вопрос о том, насколько способен российский бюджет выдержать увеличение продолжительности жизни. Если ожидаемая продолжительность жизни вырастет, увеличится и нагрузка на медицинскую систему, социальные службы и пенсионный фонд. Вопрос стоит не только в медицинских расходах, но и в том, как будет происходить финансирование и обеспечение всех нуждающихся в социальных услугах.

«Скоро мы можем рассчитывать на то, что врачи не будут вздыхать: "Ну а что вы хотите? Возраст!"», — надеется эксперт Ульянова, подчеркивая важность использования всех современных достижений.

На фоне стремления к увеличению ожидаемой продолжительности жизни в России необходимо учитывать множество факторов — от личной ответственности каждого человека за собственное здоровье до экономических и социальных последствий для государства. Эффективная система здравоохранения, доступ к современным медицинским технологиям и поддержка локальных разработок могут стать ключами к достижению этой цели. Однако для успешного внедрения всех этих стратегий крайне важно поддерживать баланс между качеством медицинского обслуживания и финансами в рамках социального бюджета. В конечном итоге продление жизни в здоровом состоянии — это задача всего общества, и каждый может внести свой вклад в её решение.