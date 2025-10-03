Названы лучшие способы снизить количество сладкого в рационе

Сахар – это для организма источник быстрой энергии, причем мозг к нему быстро привыкает, на фоне чего формируется зависимость. Из-за этого часто сладости связывают с наградой за какое-то достижение. Однако подобные «радости» чреваты негативными последствиями для здоровья, поэтому многие мечтают снизить количество потребляемого сахара. Главное правило при этом – не убирать его из рациона полностью, чтобы предотвратить срывы, рассказали эксперты Общественной Службе Новостей.

Снижать количество сахара в рационе необходимо постепенно, небольшими шагами. Это позволит медленно убирать тягу к сладкому, делая вкусовые рецепторы более чувствительными к естественной сладости продуктов. Обычно после этого люди начинают замечать, что конфеты им кажутся чересчур приторными, а в качестве источника сладости достаточно фруктов и сухофруктов.

Важно не исключать сразу из рациона сахар полностью – это неизбежно приведет к срыву. Лучше заменять вредные сладости на более полезные – например, есть финики, курагу, ягоды, горький шоколад.

Также при отказе от злоупотребления сладостями необходимо правильно начинать день – с утра важно съедать полезный завтрак с минимальным количеством сахара. Если первый прием пищи будет состоять из тостов с джемом, сладких йогуртов и прочего, то потом в течение всего дня сохранится тяга к аналогичным продуктам, предупреждают специалисты.

Кроме того, эксперты рекомендуют включить в рацион полезные перекусы с белком и полезными жирами – например, это могут быть орехи, сыр, хумус с овощами и прочее. Важно также в течение всего дня не забывать пить воду, а перед покупкой продуктов изучать их состав на предмет скрытых сахаров. К частым срывам на сладости приводит также недосып, поэтому важно соблюдать режим, а также стараться не держать дома на виду кондитерские изделия, так как они неизбежно привлекут внимание.

До этого диетолог, нутрициолог Анна Белоусова рассказала, что для здорового человека нормой сладкого можно считать одну-две конфеты в день и какой-нибудь пряник. По ее словам, переедание сладостями грозит проблемами со здоровьем. При этом совсем отказываться от них не стоит, если у человека нет сахарного диабета и лишнего веса.