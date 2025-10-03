Как похудеть на 30 килограммов после родов

Актриса Мария Шумакова призналась в использовании аналога препарата для диабетиков, который многие люди начали применять для похудения. По ее словам, средство не принесло желаемых результатов. Артистка похудела всего на полтора килограмма, но при этом ее «кошмарило» из-за тревожности после родов и применения препарата. Тогда Шумакова выбрала более разумный подход к похудению. Как актриса смогла избавиться почти от 30 килограммов и насколько ее метод безопасен для здоровья, выясняла «Вечерняя Москва».

Без строгих диет и со спортом

Шумакова набрала вес во время беременности. В апреле 2024 года она родила сына, которого назвали Леонид. Актриса рассказала, что часть лишних килограммов «ушла сама». Всего в процессе похудения она избавилась от 29 килограммов.

Вместо того чтобы продолжать делать уколы препарата для диабетиков, Шумакова добавила в свою жизнь спорт и отказалась от строгих диет. Главное в ее методе — есть только при ощущении голода, не пытаясь «заесть» эмоциональные проблемы.

Я себе позволяю все, но по факту ем тогда, когда я голодна, и стараюсь именно эмоциональный дефицит восполнять не едой, а чем-то другим. Тогда получается дефицит калорий, — поделилась актриса.

При этом, подчеркивает Super, рацион Шумаковой не ограничен только гречкой с курицей. Она может съесть и жирную вкусную рыбу и не запрещает себе полакомиться шоколадом. Из спорта актриса предпочитает горячую йогу — практику, выполняемую в нагретом зале с температурой 36–40 градусов по Цельсию и влажностью 40 процентов.

Почему молодые мамы набирают вес

По словам врача-диетолога, кандидата медицинских наук Елены Соломатиной, женщины часто поправляются во время беременности. Бывает, что после того, как мама перестает кормить ребенка грудью, ее вес приходит в норму сам по себе и без особых усилий.

Но бывает и так, что во время беременности набирается слишком много веса, или после родов мамочки сидят дома, оказываются в послеродовой депрессии, которую многие «заедают» сладким, — добавила врач.

Тяга к сладкому и жирному заложена в человеке генетически: когда люди жили в дефиците еды, мозг поощрял находку подобной пищи. Человек понимал, что с такой едой сегодня не умрет с голода, и мозг вырабатывал «поощрительные» гормоны, которые повышали настроение.

У мамы, которая сидит с ребенком, часто встает к нему ночью, потому что он болеет или плохо спит, нарушаются циркадные ритмы. Гормон стресса кортизол не уходит вовремя. Находясь в стрессе, организм дает команду запасать жир, — объяснила диетолог.

«По мнению» организма, мама не может добывать себе еду, поскольку не очень хорошо себя чувствует. К тому же никуда не девается стресс. Поэтому организм старается запасать калории, пока есть такая возможность, и перерабатывать их в жир на случай, если такое положение дел сохранится. Из-за этого механизма поправляются многие люди, причем не только после родов.

Внимание на общую «палитру» питания

Соломатина объяснила, что для поддержания дефицита калорий каждому человеку необходимо индивидуально рассчитать его норму калорий и питательных веществ, которые ему нужно получать в день. Подсчет позволит понять, сколько человек затрачивает на базовый обмен веществ.

В среднем, не учитывая возраст, нужно взять рост, вычесть из него 100, а затем еще 10 процентов. Так мы находим приблизительный «идеальный» вес. Далее получившееся число умножаем на 0,9 и на 24. И получаем то количество калорий, которое необходимо для обмена веществ, — рассказала диетолог.

К этому числу прибавляется приблизительное количество калорий, которое нужно человеку для повседневной активности, например, готовки или походов в магазин.

Исходя из этих цифр, рассчитывается правильное питание для худеющего: сколько ему необходимо белка, жиров, углеводов и так далее. Потребность в них «закрывается» едой, желательно разнообразной, которая хорошо ложится на систему правильного питания, — отметила собеседница «ВМ».

После всех подсчетов потребности человека в калориях и питательных веществах заполняются правильным питанием. Лишние калории исключаются. А чтобы похудеть, создается их дефицит.

Важно создать правильный дефицит, чтобы он не был чрезмерным. В противном случае организм испытает стресс от голода, решит, что человек не сможет «охотиться», и начнет запасать жир даже из, казалось бы, низкокалорийных продуктов, — обратила внимание врач.

Помимо этого, неправильно подобранный режим питания может привести к дефициту питательных веществ. Если его не удается восстановить рационом, то необходимы хотя бы дополнительные биологически активные добавки, белковые коктейли, витамины и прочие вспомогательные средства.

Если все сделано грамотно, то такая стратегия поможет избавиться от лишних килограммов и не набрать их снова. Этот метод при правильном подходе наиболее физиологичен, — отметила Соломатина.

Она добавила, что любая пища имеет свою нутритивную плотность — содержание в ней необходимых питательных веществ, микро- и макроэлементов. Существуют высококалорийные продукты, которые обладают хорошей нутритивной плотностью, и низкокалорийные, которые толком ничего не могут дать организму.

На каждый продукт нужно смотреть с той точки зрения, что в этой «палитре» правильного питания он может нам дать, насколько он нам сейчас нужен и в каком количестве. При правильно выстроенном питании человек физиологично худеет и не набирает вес обратно, — заключила диетолог.

