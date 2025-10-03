Нарколог объяснил разницу между «айкос» и сигаретами

Системы нагревания табака вреднее, чем обычные сигареты по одной причине, заявил НСН Александр Ковтун.

IQOS и вейпы не позволяют человеку дозировать никотин. Потребитель систем нагревания может получить больше вредных веществ, чем курильщик за одну пачку сигарет, рассказал психиатр, нарколог Александр Ковтун в беседе с НСН.

Если курящие россияне откажутся от сигарет и заменят их на электронные системы нагревания табака, то это принесет бюджету до 1,5 триллионов рублей. Об этом сообщили в Ассоциации медицинских специалистов. Исследователи утверждают, что такой эффект возможен за счет оздоровления населения и сокращению его нетрудоспособной части. Выводы были опубликованы на сайте «Коммерсанта». Ковтун усомнился в такой вероятности.

«Что касается экономической целесообразности и выгоды, то я не соглашусь. Человек просто изменяет способ потребления никотина. Он не станет здоровее в случае перехода с одного на другое. Никто уже не тешит себя иллюзией, что можно бросить курить с помощью систем нагревания табака. Это просто удобнее: не надо носить с собой зажигалку, нет запаха на руках. Однако есть проблема с дозировкой потребления. Люди с IQOS могут получить куда больше никотина, чем курильщик, который выкурит пачку сигарет в день», — отметил он.

Ковтун добавил, почему число курильщиков в России сокращается.