Врач объяснил, какое мясо помогает сохранить молодость кожи

Курятина является наиболее полезным мясом для здоровья человека. Об этом рассказал преподаватель медицинского факультета Государственного университета просвещения Александр Умнов, пишет NEWS.ru.

По его словам, куриное мясо не только улучшает состояние организма, но и положительно отражается на внешнем виде человека.

Умнов отметил, что курятину можно смело включить в ежедневный рацион, так как она богата витаминами и минералами, включая витамины A, B, C, H, а также калий, магний, цинк, железо и фосфор. Особенно полезными частями птицы являются бедрышки, содержащие жирные кислоты, которые способствуют омоложению кожи, укреплению ногтей и волос.

Врач также предупредил, что другие виды мяса, особенно приготовленные способом жарки, окисляют организм и способствуют воспалительным процессам, что ускоряет процесс старения кожи. Однако умеренное употребление этих продуктов не нанесет существенного вреда здоровью.

Ранее диетолог Кэти Дракфорд рассказала, что самой ценной частью куриной тушки является вырезка, а не популярная грудка. Специалист пояснила, что вырезка это тонкий кусок мяса, расположенный под грудкой. Его главные преимущества минимальное содержание жира, нежная текстура и отсутствие сухости.