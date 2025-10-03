Какие добавки опасно использовать в заготовках на зиму

Домашние заготовки с аспирином могут серьезно навредить здоровью, предупредили эксперты. К каким последствиям приводит их употребление и что еще нельзя класть в банки с овощами, разбиралась Москва 24.

Таблеточный рассол

Класть аспирин в закрутки с огурцами и помидорами опасно для здоровья. Об этом "Газете.ру" рассказал доцент кафедры биотехнологии и биоорганического синтеза Университета РОСБИОТЕХ Георгий Суслянок.

"С одной стороны, аспирин помогает предотвратить брожение и вздутие крышек, а с другой – для регулярно употребляющих такие овощи он становится неэффективным препаратом для лечения заболеваний и вызывает аллергию у тех, кто уже страдает непереносимостью этого препарата".

Ранее же Георгий Суслянок в разговоре с Москвой 24 посоветовал правильно обрабатывать тару для заготовок. В противном случае в ней образуется неблагоприятная для хранения продуктов микрофлора и они быстро портятся.

"Обычно стерилизация занимает не больше 20 минут, но все зависит от размера емкости. Чем она больше, тем дольше нужно ее обрабатывать. Чтобы сделать это на пару, нужно ставить банку вверх дном. Но, пожалуй, самый эффективный метод – это полностью погрузить ее в воду и прокипятить, на это уйдет около 10 минут. Также нелишним будет простерилизовать и крышки", – посоветовал эксперт.

Кроме этого, он порекомендовал простерилизовать крышки и обращать внимание на их качество. К примеру, для засолки огурцов или других продуктов, которые выделяют молочную кислоту, специалист предложил использовать лакированные, не допускающие коррозии. А вот полиэтиленовые лучше использовать для горячего консервирования с недолгим сроком хранения.

Также эксперт посоветовал внимательно выбирать плоды для заготовок и отдавать предпочтение только что собранному урожаю, так как в нем содержится максимальный запас витаминов.

Опасный ингредиент

Аспирин действительно помогает сохранить на зиму овощи, так как представляет собой ацетилсалициловую кислоту. Она, в свою очередь, создает кислую среду, в которой микробы не развиваются, рассказала Москве 24 врач-терапевт Надежда Чернышова.

Однако она напомнила, что в медицинских целях его можно принимать только по назначению врача.

"Если регулярно на протяжении всей зимы употреблять домашние огурцы и помидоры с аспирином, пострадает прежде всего желудочно-кишечный тракт. Дело может дойти вплоть до развития гастрита, желудочных кровотечений и язв".

Также будет происходить постоянное воздействие на почки, что приведет к развитию заболеваний органа, отметила врач.

Чернышова подчеркнула, что детям до 10 лет употреблять аспирин нельзя вообще ни в какой форме. В противном случае это может привести к синдрому Рея, при котором прием препарата практически мгновенно, особенно в сочетании с простудным вирусом, вызывает поражение печени. Закончиться все может быстрым смертельным исходом.

"Поэтому не зря Всемирная организация здравоохранения запретила использование аспирина в промышленном консервировании", – отметила терапевт.

Заведующая лабораторией ВНИИ технологии консервирования, ФНЦ пищевых систем им. В. М. Горбатова РАН Наталья Посокина согласилась в беседе с Москвой 24, что добавлять аспирин в закрутки нельзя. В то же время, чтобы маринованные овощи хорошо хранились, обязательно нужна кислота.

"Обычно используют лимонную или уксусную, но я бы советовала стараться брать максимально натуральные ингредиенты. Например, сок из кислых яблок или айвы японской. Вместо покупных пряностей лучше класть в банки свежие травы, которые создадут неповторимый аромат. При консервации овощей, например, прекрасно подходят зонтики укропа, семена горчицы и кориандра, листья хрена, а также чеснок. Можно еще добавить зелень петрушки и листья смородины", – отметила эксперт.

А вот йодированную соль добавлять в банки при консервировании не стоит, так как овощи из-за нее могут темнеть в процессе хранения, пояснила Посокина.

Главное, напомнила эксперт, соблюдать правила стерилизации: заливать банки максимально горячей водой, а также герметично их закрывать.

Хранить же заготовки надо при температуре от 0 до +25 градусов, но обязательно в темном месте. Если на них попадут прямые солнечные лучи, продукт выгорит и потеряет свой красивый цвет, заметила Посокина.

В целом же не стоит хранить домашние заготовки больше 1–2 лет. Чем дольше они стоят, тем хуже становится их качество, подчеркнула специалист.