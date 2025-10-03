Как прийти в себя после длительного перелета

Долгие авиаперелёты становятся для организма серьёзным испытанием, вызывая усталость, обезвоживание и джетлаг. О том, почему это происходит и как быстро восстановить силы, в беседе URA.RU рассказала кандидат медицинских наук, врач Ольга Уланкина.

По словам специалиста, во время полёта тело сталкивается с комплексом стрессоров. Среди главных причин плохого самочувствия — предельно сухой воздух в салоне, вызывающий обезвоживание, перепады давления при взлёте и посадке, а также гиподинамия из-за долгого сидения, ведущая к застою крови в ногах. Однако главным врагом остаётся джетлаг — сбой циркадных ритмов при пересечении часовых поясов.

Лучший способ помочь организму — пить достаточно жидкости, советует Уланкина. За один час нужно выпить примерно 200-250 миллилитров воды маленькими глотками. Она настоятельно рекомендует отказаться от кофе и алкоголя перед вылетом, так как они усиливают потерю влаги. Вместо них лучше выбрать травяной чай без сахара или горячую воду.

Для борьбы с гиподинамией врач советует вставать с места хотя бы раз в час и делать несколько шагов по салону. Если это невозможно, можно разминать стопы, голеностопы и плечи прямо в кресле. Это улучшит кровообращение и снимет ощущение скованности.

После приземления нужно сразу перейти на местное время. Первым делом стоит выпить воды или травяного чая, чтобы восстановить водный баланс. Затем очень полезно провести время на дневном свету — это даст мозгу сигнал перестроить внутренние часы. В первые сутки следует питаться лёгкими продуктами: овощами, фруктами, рыбой или нежирным мясом.

Небольшое недомогание после перелёта — нормальная реакция на стресс, и обычно оно проходит за пару дней, говорит врач.