Ученые назвали наиболее важный фактор профилактики деменции

Группа учёных изучила связь между факторами риска сердечно-сосудистых заболеваний в среднем и пожилом возрасте, уровнем образования и показателями риска деменции у людей в возрасте 90+ лет, используя данные популяционного исследования с 48-летним периодом наблюдения.

© Сибмеда

Люди в возрасте 90 лет и старше — самый быстрорастущий сегмент населения во многих странах, при этом распространённость когнитивных нарушений и деменции среди них оценивается почти в 40%, приводят статистику авторы статьи, опубликованной в PLOS On.

Новые данные, полученные исследователями из Хельсинкского университета, подчёркивают важность образования для предотвращения нарушений памяти, а также дают новое представление о том, почему у некоторых людей сохраняются хорошие когнитивные функции, несмотря на преклонный возраст.

Результаты получены в рамках уникального долгосрочного исследования, начатого в 1975 году. Участниками были 96 человек из старшей когорты финских близнецов. Индивидуальные факторы риска сердечно-сосудистых заболеваний, оцененные с помощью опросников в 1975, 1981, 1990 и 2021–2023 годах, включали артериальное давление, индекс массы тела, физическую активность, уровень холестерина и оценку уровня образования. В качестве показателей риска развития деменции в среднем возрасте использовались шкала сердечно-сосудистых факторов риска, старения и деменции (CAIDE) и шкала уровня образования и профессиональной деятельности.

Для анализа образования использовалась трёхступенчатая переменная уровня образования (6 лет или меньше, 7–11 лет и 12 лет или больше).

Результаты показали чёткую связь между уровнем образования и показателями памяти у 90-летних людей. Участники, которые проучились в образовательных учреждениях 12 и более лет, показали лучшие результаты в когнитивных тестах, чем те, кто проучился менее семи лет. Даже те, кто проучился 7–11 лет, показали лучшие результаты, чем наименее образованная группа.

«Защитный эффект высшего образования даже в возрасте 90 лет может быть связан со способностью мозга компенсировать последствия старения. Эта способность усиливается благодаря образованию», — считают авторы.

При этом, в данной возрастной группе не было обнаружено связи между факторами риска для сердечно-сосудистой системы и функцией памяти.