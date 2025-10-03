Эксперт рассказал о неожиданной пользе пения

В процессе работы диафрагмы организм насыщается кислородом.

Об этом в эфире радиостанции «Говорит Москва» рассказала Юлия Куликова-Цай.

«Всем надо петь обязательно. Пение — это невероятно полезная дыхательная зарядка. Мы максимально используем диафрагму в процессе пения. По жизни мы дышим достаточно поверхностным дыханием, а пение нам даёт возможность использовать лёгкие в полном объёме. И это очень важно для того, чтобы произошла достаточная оксигенация мозга и других тканей. Для организма — это жизненно важный процесс. Поэтому чем чаще мы поём, тем лучше. Можем петь в душе каждый день, получая удовольствие, насыщая кровь кислородом и продолжая эффективно свой день».

Ранее Куликова-Цай рассказала о пользе посещения концертов для профилактики болезней Альцгеймера и Паркинсона. Сложная музыка позитивно влияет на мозг и «эмоциональную систему», пояснила она.