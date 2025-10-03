Почему для коррекции осанки может понадобиться психолог

Врач-невролог, остеопат ФНКЦ ФМБА России Юлия Варламова в беседе с изданием «Вести Подмосковья» напомнила, что осанкой называется вертикальное положение позвоночника в пространстве стоя и сидя. Осанку обеспечивает комплекс структур, состоящих из скелета, мышц, связок, нервных волокон.

© Вести Подмосковья

«Правильная осанка - это гармоничное симметричное взаимодействие указанных структур. позволяющих ежедневно заниматься активностью. Прежде всего осанка - это привычка. Даже при наличии симметричных частей тела, хороших мышц и правильного положения позвоночника человек может продолжать сутулиться», - отметила собеседница издания.

По словам врача Варламовой, осанку не всегда эффективно исправлять только с помощью ЛФК (лечебной физкультуры). Иногда проблемы с ней могут указывать на психоэмоциональное состояние человека, поэтому в ряде случаев к ортопеду и ЛФК-инструктору нужно подключать психолога. Для коррекции помимо упражнений могут понадобиться ортопедические стельки и корсеты. Вопрос, связанный с улучшением осанки, следует решать только под контролем специалистов, отметила невролог.