Какие привычки снижают шансы забеременеть

Стало известно, какие вредные привычки существенно снижают шансы забеременеть. Как указала заведующая отделом по организации работы в Женских консультациях, врач акушер-гинеколог городской клинической больницы имени Ф.И. Иноземцева столичного департамента здравоохранения Ольга Ткаченко, речь идет об алкоголе, курении, наркотических веществах, фастфуде, лишнем весе, изнурительных тренировках, голодании и хроническом недосыпании.

Врач объяснила, что регулярное употребление спиртного оказывает токсическое воздействие на яичники, нарушает овуляцию, повышает риск осложнений при планировании беременности. Из-за наркотиков растёт риск инфекций органов малого таза и бесплодия. При этом из-за них кратно увеличивается риск самопроизвольного прерывания беременности.

Что касается фастфуда и лишнего веса: жировая ткань является эндокринным органом, изменения в котором нарушают хрупкую гармонию в организме. Опасны и изнурительные тренировки вкупе с голоданием.

«При дефиците энергии тело "переходит" в режим выживания, при котором репродуктивная функция не является приоритетной для организма. Это может привести к аменорее - полному исчезновению менструаций. Такие эксперименты над своим телом могут обернуться снижением уровня женских половых гормонов, нарушениями менструального цикла и даже преждевременной менопаузой. В крови при этом постоянно повышен уровень стрессовых гормонов: кортизола, адреналина и норадреналина», - уточнила Ткаченко РИА Новости.

Разрушительно на организм действует и недосыпание. В условиях постоянного стресса он не может работать эффективно, а значит, и зачатие становится сложной задачей.