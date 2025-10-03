Врач рассказал, что предшествует внезапной остановке сердца

Если пожилой мужчина в агонии хватается за грудь, многие люди тут же заподозрят, что у него сердечный приступ, но часто реальная опасность кроется в едва заметных сигналах организма, которые проявляются на более ранней стадии заболевания, рассказал профессор Аль-Лами.

Кардиолог Имперского колледжа Лондона считает, что, помимо боли в груди, основным тревожным сигналом является возникновение одышки при выполнении повседневных задач. Она то появляется, то исчезает. При этом наблюдается фоновая усталость, когда человек не может понять, что именно его утомляет, но чувствует себя истощенным, не может расслабиться.

Кроме того, насторожиться стоит, особенно женщинам, если появилась необъяснимая боль (или дискомфорт) в верхней части живота.

"Регулярные проверки артериального давления, уровня холестерина и сахара имеют жизненно важное значение", - подчеркнул Аль-Лами в беседе с Daily Mail.

Он также отметил, что организм всегда "дает подсказки". Но многие люди не связывают их с заболеваниями сердца.

"Иногда это, например, проблемы в полости рта - бактерии могут проникать в кровоток, вызывая обширное воспаление. Кровоточивость десен - тревожный сигнал", - указал кардиолог.

Покалывание и бледность рук и ног, "холодные пальцы" в сочетании с вышеперечисленными симптомами - также повод проверить сердце, считает профессор.