Чем опасен аспирин при похмелье

Серьезные проблемы с желудком и печенью могут возникнуть после приема аспирина при похмелье, в некоторых случаях возможно острое желудочное кровотечение, угрожающее жизни человека. Об этом рассказала ТАСС преподаватель кафедры химии Института фармации и медицинской химии Пироговского университета Марина Рудакова.

"Принимать аспирин при похмелье - плохая идея. Есть риск получить серьезные проблемы с желудком и печенью. Алкоголь раздражает слизистую оболочку желудка, аспирин в свою очередь повреждает слизистую желудка и подавляет выработку защитной слизи. Следовательно, прием аспирина при похмелье представляет угрозу для ослабленной и раздраженной алкоголем слизистой. Это в разы увеличивает риск развития эрозивного гастрита и даже острого желудочного кровотечения, которое является жизнеугрожающим состоянием", - сказала она.

По словам Рудаковой, во время похмелья печень активно работает над расщеплением и выведением алкоголя из организма, аспирин также метаболизируется в печени. Прием аспирина создает дополнительную нагрузку на и без того перегруженный орган.