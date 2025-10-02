Названы помогающие быстрее уснуть продукты

Некоторые продукты обладают свойствами, которые помогают улучшить качество сна. Об этом изданию KP.RU рассказала невролог Анна Черепанова.

© unsplash

Первым таким продуктом она назвала молоко. По ее словам, стакан теплого молока перед сном может повысить уровень гормона сна мелатонина, а также триптофана, который помогает успокоиться и легче заснуть.

Невролог также отметила, что жирная рыба, кукуруза и вишня способствуют поддержанию нормальной выработки гормонов сна. В бананах тоже содержится триптофан, также в них есть витамин B6 и магний, которые способствуют качественному сну и помогают быстрее уснуть.

Кроме того, Черепанова посоветовала добавить в рацион фисташки. По ее словам, в них содержится витамин В6, который помогает преобразованию триптофана в мелатонин.

Ранее врач-сомнолог Кэтрин Холл заявила, что соленая пища провоцирует проблемы со сном. Также она рекомендовала отказаться в вечерние часы от кислой пищи.