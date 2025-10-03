Стоматолог предостерег от самовольного использования лечебных паст

Стоматолог Артур Тумашевич заявил, что постоянное использование лечебно-профилактических зубных паст может привести к серьезнейшим проблемам со здоровьем. Он отметил, что не просто так зубные пасты делятся на гигиенические и лечебно-профилактические. Вторые нужно использовать только по рекомендации врача.

В беседе с корреспондентом издания «Газета.Ru» он отметил, что обилие активных компонентов в составе лечебно-профилактических паст может вызывать нарушение микрофлоры полости рта и сухости слизистой. А в некоторых случаях это может привести к предраковым заболеваниям. Стоматолог также посоветовал регулярно менять виды зубных паст, чтобы получать разные полезные эффекты.

Эндокринолог рассказала, какие продукты негативно сказываются на здоровье сердца.

Терапевт объяснила, какой объем употребления кофе можно считать нормальным.