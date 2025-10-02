Назван овощ, который поддерживает стабильный уровень сахара в крови

Тыква - овощ, которым можно наслаждаться всю осень. Она содержит мало углеводов и большое количество клетчатки, поэтому полезна для людей с диабетом.

1/2 чашки консервированной тыквы может похвастаться всего 10 г углеводов и 3-4 г клетчатки. Благодаря этому у неё низкий гликемический индекс, то есть при употреблении в обычных порциях она минимально влияет на уровень сахара в крови. Ещё больше усилить этот эффект поможет сочетание тыквы с белками или полезными жирами. Например, вы можете смешать её с в смузи с греческим йогуртом или добавить в карри с кокосовым молоком.

Исследования показывают, что употребление продуктов, в которых много клетчатки, улучшает чувствительность к инсулину и поддерживает более стабильный уровень глюкозы в крови. Антиоксиданты (бета-каротин) в тыкве также уменьшают воспаление и окислительный стресс.

Жареная тыква или несладкое пюре из неё могут поддерживать уровень сахара в крови, но с пирогом, хлебом и латте другая история. Они могут негативно влиять на показатели глюкозы в крови из-за добавления сахара и рафинированной муки.

