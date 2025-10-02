Эксперт назвал десять правил здоровой улыбки

Здоровая улыбка – это не только эстетика, но и важная составляющая общего здоровья. Чтобы сохранить крепкие зубы и дёсны, необходимо придерживаться грамотного ухода. Максим Обушенков, врач-стоматолог и основатель международного бренда Revyline, делится десятью ключевыми правилами ежедневной гигиены полости рта.

© Вести Подмосковья

Освойте правильную технику чистки. Многие до сих пор совершают ошибку, интенсивно «натирая» зубы горизонтальными движениями. Такая привычка приводит к истончению эмали и травмам дёсен. Стоматологи рекомендуют использовать выметающие движения от десны к краю зуба – «от красного к белому». Оптимальное время процедуры – не менее двух минут. Чистка после еды – залог защиты. Если нет возможности воспользоваться щёткой, достаточно хотя бы прополоскать рот водой. Это уменьшит количество налёта и снизит риск развития кариеса. Дополнительные средства обязательны. Зубная щётка не справляется с очисткой межзубных промежутков. Для полноценной гигиены необходимы флосс (нить), межзубные ёршики и ирригатор. Их регулярное использование помогает предотвратить контактный кариес. Не забывайте о языке. На поверхности языка скапливаются бактерии, провоцирующие неприятный запах и болезни дёсен. Используйте специальные скребки или щётку для очищения языка. Профгигиена у стоматолога. Домашний уход важен, но не заменяет профессиональную чистку. Регулярное посещение стоматолога позволяет удалить поддесневые отложения и налёт в труднодоступных местах. Выбирайте пасту осознанно. Главный параметр – абразивность (RDA). Для ежедневного ухода подойдут пасты с индексом 50-80. Людям с чувствительными зубами рекомендуются средства с RDA 20-50. Брекеты требуют особого подхода. Ортодонтические конструкции усложняют уход за зубами. При недостаточной гигиене велик риск кариеса. Врач обязательно даст рекомендации и подберёт специальные средства для чистки брекетов. Меняйте щётку регулярно. Оптимально делать это каждые три месяца. Со временем щетинки теряют упругость, деформируются и могут травмировать эмаль и дёсны. Используйте индикаторы налёта. Таблетки или жидкости окрашивают налёт в яркий цвет, позволяя увидеть «проблемные зоны». Это отличный способ контролировать качество чистки и улучшать её. Монопучковая щётка – для труднодоступных зон. Если зубы скучены или смещены, обычной щётки недостаточно. Монопучковая щётка поможет аккуратно дочистить самые сложные участки.

Итог Соблюдение этих правил поможет сохранить здоровье зубов и дёсен на долгие годы. Стоматологи уверены: качественный уход – это не только красивая улыбка, но и профилактика множества заболеваний организма в целом.