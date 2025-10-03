Перечислены научно доказанные способы сохранить здоровье мозга

Сохранить здоровье мозга поможет комплексная коррекция образа жизни, считает врач-эндокринолог, доктор медицинских наук Зухра Павлова. Четыре научно доказанных способа сделать это она раскрыла в своем Telegram-канале.

Прежде всего Павлова рекомендовала следить за режимом сна: ложиться примерно в одно и то же время и спать не менее семи-девяти часов. Врач объяснила, что хороший ночной отдых способствует снижению уровня гормона стресса кортизола утром, что положительно сказывается на памяти.

Еще одним научно доказанным способом сохранить здоровье мозга она назвала правильное питание.

«Исследования показывают, что диета, богатая антиоксидантами (ликопином и бета-криптоксантином), способствует снижению уровня тревоги и улучшает работу нервной системы. Включите в рацион помидоры, арбузы, папайю, апельсины, тыкву и другие овощи и фрукты оранжевого и красного цветов», — посоветовала она.

По словам Павловой, важно также регулярно заниматься спортом и следить за соотношением индекса «талия-бедра». Исследования показали, что, чем ниже этот показатель, тем ниже риск развития сердечно-сосудистых заболеваний и диабета, напрямую связанных с деменцией, пояснила эндокринолог.

Ранее ученые из Каролинского института установили распространенный фактор ускоренного старения мозга. На здоровье этого органа негативно влияет плохой сон.