Какой тип бега может быть эффективнее обычного

Вы тратите меньше времени на тренировки, но с большей пользой. По словам Кристофера Гаффни, старшего преподавателя интегративной физиологии из Ланкастерского университета в Великобритании, интервальный бег быстрее повышает выносливость, ускоряет метаболизм и способствует сжиганию жира.

Интервальный бег — это разновидность высокоинтенсивной интервальной тренировки. Его суть заключается в чередовании периодов максимальной нагрузки (спринтов) и отдыха или лёгкого бега. Популярными методами являются «фартлек» (произвольное ускорение во время пробежки) или структурированный подход «10-20-30»: 30 секунд лёгкого бега, 20 секунд бега в среднем темпе и 10 секунд спринта.

Исследования показали, что такой формат тренировок приносит огромную пользу. Он улучшает состояние сердечно-сосудистой системы, повышая максимальное потребление кислорода, что снижает риск смерти от любых причин.

Кроме того, интервальный бег эффективнее регулирует уровень сахара в крови и положительнее влияет на здоровье митохондрий — «энергостанций» клеток, что снижает риск диабета и сердечно-сосудистых заболеваний. Также он быстрее уменьшает уровень висцерального жира и «плохого» холестерина.

Главное преимущество — экономия времени. Для достижения эффекта достаточно всего 18 минут интервального спринта три раза в неделю.