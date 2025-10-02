Как винтажные ковры могут навредить вашему здоровью

Аллерголог-иммунолог Екатерина Чернышова объяснила, что может скрываться в приятных взору пушистых покрытиях. И речь идет не только о пылевых клещах. В некоторых старых коврах раньше использовались вещества, которые являются токсичными.

© Vse42.ru

Когда-то в каждом доме в России ковры были настоящими королями интерьера. Они грели, украшали, глушили шум и даже служили показателем достатка хозяев. Но времена изменились – сейчас встретить их можно реже, хотя мода на ностальгию по СССР и 90-м снова возвращает пушистые полотна в квартиры. И вот тут, как предупреждает аллерголог-иммунолог Екатерина Чернышова, начинаются подводные камни.

На сайтах объявлений сегодня можно найти массу "винтажных" ковров. Врач советует смотреть на них не только глазами дизайнера, но и помнить о здравом смысле. Любой ковер – новый или старый – это потенциальный склад пыли, бактерий, пылевых клещей и плесневых аллергенов. Все это повышает риск развития аллергии, передает издание Тульская служба новостей.

Кроме того, ковры отлично впитывают никотин и канцерогены из табачного дыма, а потом тихо "отдают" их обратно в воздух. И дышат этим уже все, кто живет в квартире. Причем даже химчистка не избавит старый ковер от накопленных ядов. Поэтому изделия, побывавшие в прокуренных помещениях, лучше обходить стороной.

Есть и еще нюанс – состав. У винтажных изделий часто нет этикеток, и понять, из чего они сделаны, сложно.

В некоторых очень старых коврах раньше использовались подложки из асбеста, которые являются токсичным соединением, – предупредила врач.

Но и современные ковры не всегда безобидны. Дешевые синтетические варианты от сомнительных производителей могут выделять вредные химические соединения. Их "подарки" – головная боль, тошнота, слабость, а иногда и аллергия с насморком, чиханием и одышкой.

Натуральные изделия тоже не идеальны. Длительный контакт с шерстью может спровоцировать аллергию даже у тех, кто раньше с ней не сталкивался.

Кроме того, ковры легко воспламеняются, причем синтетика горит куда быстрее натуральных материалов. В общем, ковер в доме – это не только уют и стиль, но и целый набор рисков.