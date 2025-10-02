Шесть главных принципов для профилактики возрастной слабости

Почему одни в 70 лет бегают марафоны, а другие уже в 60 с трудом поднимаются с кресла? Секрет не только в генах, но и в гормонах. В НМИЦ эндокринологии имени академика Дедова открыли специальное отделение, где изучают, как заболевания эндокринной системы влияют на процессы старения, и помогают пациентам бороться с возрастными нарушениями и оставаться активными долгие годы.

Старение - это не просто цифры в паспорте. Его скорость и то, как мы его переносим, во многом зависят от внутренних "дирижеров" нашего организма - гормонов. Почему диабетики и люди с другими гормональными нарушениями стареют быстрее и тяжелее? И можно ли повернуть время вспять? Об этом "Российской газете" рассказали специалисты НМИЦ эндокринологии имени академика Дедова, где только что открылось новое гериатрическое отделение - для целенаправленной помощи пациентам пожилого и старческого возраста.

Гормональные качели: почему мы стареем по-разному

Гормоны влияют практически на все процессы, происходящие в нашем организме в течение всей жизни. Но с годами функционирование эндокринной системы меняется. Уровень одних гормонов, например, тестостерона у мужчин и эстрогена у женщин, постепенно снижается. Другие, как гормон роста, вырабатываются все хуже, что напрямую ведет к потере мышечной массы и силы. Даже мелатонин, отвечающий за сон, сдает позиции, лишая нас ночного восстановления и защиты от стрессов.

"Любые болезни, особенно хронические, и стрессовые ситуации работают как ускорители старения, - объясняет директор НМИЦ эндокринологии имени академика Дедова, академик РАН Наталья Мокрышева. - Они заставляют железы внутренней секреции работать на износ, что приводит к гормональному дисбалансу. Нарушается тонкий механизм обмена веществ, и организм начинает быстрее изнашиваться".

Особая связка, по словам Мокрышевой, существует между ожирением, диабетом и старением.

"Например, у трети мужчин с диабетом второго типа снижен уровень тестостерона. А его дефицит, в свою очередь, усиливает инсулинорезистентность и способствует отложению жира. Так замыкается порочный круг, усугубляющий и течение диабета, и процессы старения", - комментирует академик.

Именно поэтому в ведущем эндокринологическом центре страны - НМИЦ эндокринологии имени академика Дедова - было открыто гериатрическое направление. Здесь помогают тем, кто находится в зоне высокого риска, - пожилым людям и пациентам с возрастными гормональными нарушениями.

В зоне особого внимания врачей-гериатров не только пожилые (от 60 лет), но и старческие пациенты, а также долгожители. Но, как уверяют специалисты, паспортный возраст далеко не главный показатель.

Как бороться с возрастными изменениями

"Паспортный возраст зачастую не соответствует биологическому и адекватно не отражает реальное физическое состояние организма. Своевременное обращение к врачу позволяет диагностировать и эффективно скорректировать гериатрические синдромы, - объяснила врач-гериатр НМИЦ эндокринологии, кандидат медицинских наук Александра Лузина. - Наша задача - как можно раньше выявить "слабые звенья". Мы действуем комплексно, соединяя возможности эндокринологов, психологов, диетологов, специалистов по лечебной физкультуре. После комплексного обследования мы разрабатываем для пациента персональную траекторию здорового долголетия, где учитывается все: от медикаментов до обустройства домашнего пространства".

Один из главных врагов качества жизни в пожилом возрасте - саркопения, то есть возрастное прогрессирующее уменьшение мышечной массы и силы. Человек ощущает постоянную слабость. И это не только сказывается на качестве жизни, но и создает реальную угрозу: плохо работающие мыщцы - это прямой путь к падениям, которые для хрупкого пожилого человека могут быть фатальными.

"Для пациента с остеопорозом даже незначительное падение может обернуться тяжелым переломом, который приведет к обездвиженности, потере независимости и резкому ухудшению качества жизни, - подчеркивает Наталья Мокрышева. - Ключевая задача тандема врача-эндокринолога и гериатра - разорвать эту порочную цепь. Мы не только лечим остеопороз, но и оцениваем все сопутствующие риски: нарушения равновесия, мышечную слабость, головокружения".

Шесть советов от гериатра Лузиной: как сохранить силу и независимость

Несмотря на то что подход к каждому пациенту в Центре индивидуальный, существуют универсальные рекомендации, которые будут полезны каждому, кто хочет встретить зрелый возраст в силе и ясном уме. Гериатр Александра Лузина назвала топ-6 ключевых принципов профилактики возрастной слабости.

1. Двигайтесь с умом

Недостаточно просто гулять. Нужны целенаправленные тренировки.

"Рекомендованы прогулки на свежем воздухе более 20 минут в день, а также упражнения для тренировки равновесия и силовые нагрузки не менее 75 минут в неделю, - советует Лузина. - Это укрепляет мышцы, поддерживающие скелет, и снижает риск падений".

2. Ешьте белок

Самая частая ошибка питания в возрасте - недостаток белка.

"Ключевое внимание - на белок (1-1,2 г/кг/сут), недостаток которого повышает риск развития саркопении. Энергетическая ценность рациона - около 1600 ккал/сут для женщин и 1800 ккал/сут для мужчин при нормальной массе тела. И не забывайте про питьевой режим - не менее 1,5 литра воды в день", - говорит гериатр.

3. Обезопасьте свой дом

Большинство падений происходит дома.

"Уберите все пороги, провода и скользкие коврики с пола, установите поручни в ванной и рядом с унитазом. Обеспечьте яркое освещение, без теней, особенно на пути от спальни к туалету", - указывает Лузина.

4. Тренируйте мозг

"Проводите когнитивный тренинг. Это может быть заучивание стихов, игра на музыкальных инструментах, рисование, решение логических задач и кроссвордов для поддержания ментального здоровья", - рекомендует специалист.

5. Общайтесь

Социальная изоляция для пожилого человека так же опасна, как и болезнь.

"Будьте достаточно социально активными. Можно обращаться в центры социального обслуживания для организации досуга. Общение - это мощный стимул жить полной жизнью", - подчеркивает Лузина.

6. Контролируйте давление

"Особое внимание следует уделить выявлению ортостатической гипотензии - резкого спада давления при смене положения тела (когда вы встаете с кровати или со стула). Это частая и очень опасная причина падений", - объясняет врач.

Главный вывод, который делают врачи: старость - это не диагноз, а этап жизни, к которому можно и нужно готовиться. Слабость, хрупкость костей и потеря независимости - это не неизбежные спутники возраста, а состояния, которые поддаются корректировке. Интеграция гериатрии в эндокринологию позволяет не просто продлить годы жизни, но и наполнить их качеством, активностью и радостью.