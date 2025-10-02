Акушер-гинеколог ответил, стоит ли бояться поздней беременности

Акушер-гинеколог ФНКЦ ФМБА России Виктория Одинокова в беседе с изданием «Вести Подмосковья» рассказала, что в последние годы отмечается увеличение возраста женщин, рожающих первого ребенка - все чаще это событие случается после 30 лет.

© Вести Подмосковья

«С психологической точки зрения рождение ребенка в позднем репродуктивном возрасте более благоприятно, чем в молодости. Такие беременности, как правило, запланированы, желание иметь ребенка осознанное. Однако с увеличением возраста женщины количество хронических заболеваний заметно возрастает, что может приводить к невынашиванию, осложненному течению беременности и родов», - отметила специалист.

По словам акушера-гинеколога, к самым распространенным заболеваниям среди женщин позднего репродуктивного возраста стоит отнести артериальную гипертензию, сахарный диабет, ожирение и метаболический синдром. Важно еще на этапе планирования беременности выявить скрытые формы хронических заболеваний или добиться их устойчивой ремиссии.

«У женщин после 35 лет качество и количество ооцитов заметно снижается, увеличивая риск хромосомных аномалий у будущего ребенка, уменьшается вероятность самостоятельного наступления беременности. Благодаря современным методам диагностики формы генетических патологий можно диагностировать на ранних сроках беременности. Также раньше считалось, что поздний репродуктивный возраст является показанием к кесареву сечению. В настоящее время большинство женщин рожают самостоятельно. Однако у первородящих в позднем репродуктивном периоде осложнения в родах и послеродовом периоде встречаются чаще: к таким осложнениям относится слабость родовой деятельности, послеродовое кровотечение и острая гипоксия плода», - объяснила собеседница издания.

Врач Одинокова также обратила внимание, что у женщин 35+ возрастает риск возникновения венозных тромбоэмболических осложнений, особенно при наличии сопутствующих заболеваний и наследственной предрасположенности.