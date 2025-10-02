Врач предупредил о гаджете, который портит ваш слух

Наушники давно стали частью повседневной жизни, но их регулярное использование может сказаться на здоровье ушей. Особенно это касается внутриканальных моделей (в обиходе «затычек»), которые плотно прилегают к слуховому проходу, предупредила в беседе с RT Александра Филёва, врач — эксперт лаборатории «Гемотест».

«Первый фактор риска — уровень громкости. В закрытом пространстве слухового прохода звуковые колебания практически не рассеиваются. Поэтому даже при умеренной громкости нагрузка на барабанную перепонку и структуры внутреннего уха оказывается выше, чем при прослушивании через накладные или полноразмерные наушники», — пояснила эксперт.

Отмечается, что длительное воздействие громкого звука приводит к повреждению волосковых клеток внутреннего уха, а они почти никогда не восстанавливаются.

«В результате развивается нейросенсорная тугоухость — снижение слуха, особенно на высоких частотах. Второй фактор — гигиена. Затычки перекрывают естественную вентиляцию уха и создают влажную теплую среду. Если пользоваться ими в спортзале или на улице, где много пыли и бактерий, то риск занести инфекцию существенно возрастает. Кроме того, поролоновые и силиконовые насадки накапливают микрочастицы грязи и серы», — добавила собеседница RT.

Третий фактор — механическое воздействие, предупредила она.

«Если ввести наушник слишком глубоко, можно травмировать кожу слухового прохода или спровоцировать образование серных пробок. Чтобы снизить риски, полезно придерживаться правила 60/60 — слушать музыку не более 60 минут подряд на громкости не более 60%, регулярно очищать насадки, а при износе менять их, по возможности чередовать затычки с накладными или полноразмерными моделями, которые меньше нагружают слух», — заключила Филёва.

