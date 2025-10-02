Врач предупредил о гаджете, который портит ваш слух

Врач Филёва предупредила об опасности наушников для здоровья
Наушники давно стали частью повседневной жизни, но их регулярное использование может сказаться на здоровье ушей. Особенно это касается внутриканальных моделей (в обиходе «затычек»), которые плотно прилегают к слуховому проходу, предупредила в беседе с RT Александра Филёва, врач — эксперт лаборатории «Гемотест».
«Первый фактор риска — уровень громкости. В закрытом пространстве слухового прохода звуковые колебания практически не рассеиваются. Поэтому даже при умеренной громкости нагрузка на барабанную перепонку и структуры внутреннего уха оказывается выше, чем при прослушивании через накладные или полноразмерные наушники», — пояснила эксперт.
Отмечается, что длительное воздействие громкого звука приводит к повреждению волосковых клеток внутреннего уха, а они почти никогда не восстанавливаются.
«В результате развивается нейросенсорная тугоухость — снижение слуха, особенно на высоких частотах. Второй фактор — гигиена. Затычки перекрывают естественную вентиляцию уха и создают влажную теплую среду. Если пользоваться ими в спортзале или на улице, где много пыли и бактерий, то риск занести инфекцию существенно возрастает. Кроме того, поролоновые и силиконовые насадки накапливают микрочастицы грязи и серы», — добавила собеседница RT.
Третий фактор — механическое воздействие, предупредила она.
«Если ввести наушник слишком глубоко, можно травмировать кожу слухового прохода или спровоцировать образование серных пробок. Чтобы снизить риски, полезно придерживаться правила 60/60 — слушать музыку не более 60 минут подряд на громкости не более 60%, регулярно очищать насадки, а при износе менять их, по возможности чередовать затычки с накладными или полноразмерными моделями, которые меньше нагружают слух», — заключила Филёва.
Ранее россиян предупредили о головной боли и нарушении сна из-за начавшейся бури.