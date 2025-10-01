Как можно замедлить старение с точки зрения науки

(Не)радость: как отсрочить старость и продлить молодость?
Старение неотвратимо: вне зависимости от того, какой образ жизни ведет человек, со временем внутренние системы его организма деградируют и перестают функционировать должным образом. Однако этот процесс можно отсрочить.
По данным американской исследовательской компании Grand View Research, мировой рынок средств для борьбы со старением, будь то омолаживающие кремы или уколы ботокса, в 2024 году оценивался в $52,44 млрд. К 2030 году его стоимость вырастет до $80,61 млрд. Однако повернуть по-настоящему время вспять и омолодить организм они не способны.
Чтобы решить проблему, ученые по всему миру пытаются разобраться в биологических причинах старения. В перспективе это поможет не только сохранить красоту и замедлить видимые изменения, которые происходят с телом, но и остановить возрастные заболевания, будь то болезнь Альцгеймера или проблемы с сердечно-сосудистой системой.
Современная научная школа предполагает, что в основе биологического старения лежат два процесса: общий износ тела на клеточном уровне и снижение способности организма удалять старые или нефункциональные белки и клетки. К износу организма относят, например, появление генных мутаций, а также постепенное укорачивание хромосом на концах (эти участки называются теломерами, и их истощение связывают с проявлением визуального старения, седыми волосами и дряблой кожей).
Старение из-за нарушения работы внутренних очистительных систем вызвано тем, что организм перестает реагировать на частицы, которые нужно утилизировать, в результате чего поврежденный биологический материал продолжает накапливаться и вредить здоровью.
И хотя "лекарство" от старости еще не изобрели, некоторые последние исследования помогают приблизиться к пониманию того, как можно затормозить биологическое старение.
Восстановление функций "очистки" в мозге
Многие нейродегенеративные заболевания, например болезнь Альцгеймера и болезнь Паркинсона, связаны с накоплением вредоносных форм различных белков в мозге. Основной фактор риска — старение, так как с возрастом способность организма избавляться от токсинов нарушается.
Это означает, что, если увеличить эффективность "очищающих" систем стареющего организма, можно защитить внутренние структуры от деградации. В исследовании 2024 года ученые из Медицинского центра Университета Рочестера (University of Rochester Medical Center) в Америке заметили, что восстановление функции лимфатических сосудов в шее может способствовать лучшему удалению "отходов" из мозга, в том числе и тех, которые мешают работе нейронов и приводят к различным формам деменции. Дело в том, что именно спинномозговая жидкость отвечает за вымывание избытка белка, который вырабатывают клетки мозга. Для того чтобы закончить "очистку", ей нужно попасть в лимфатическую систему, а через нее — в почки, где она перерабатывается вместе с другими побочными продуктами жизнедеятельности организма.
В новом исследовании ученые сумели визуализировать путь, который проходит спинномозговая жидкость, насыщенная белковыми отходами, у пожилых мышей. Эксперты также записали пульсацию лимфатических сосудов, через которые биомусор удаляется из мозга. Оказалось, что по мере старения организма частота необходимых для утилизации белков сокращений сосудов падала: скорость выведения загрязненной жидкости из мозга у старых грызунов была на 63% медленнее, чем у молодых.
Команда ученых попробовала увеличить частоту сокращений лимфатических сосудов с помощью вещества — простагландина F2α. Обычно его применяют для того, чтобы стимулировать роды: оно вызывает сокращение гладкой мускулатуры и, как следствие, хорошо подходит для стимуляции сосудов. Введение препарата пожилым мышам привело к тому, что отток лимфы, наполненной "мусорными" белками, стал таким же, как у молодых грызунов.
Инновационный подход пока не опробовали на людях, однако, как заверяют авторы исследования, в будущем он в сочетании с другими методиками может стать ключом к восстановлению систем очистки мозга. В перспективе это поможет спасти людей от деменции.
Препараты для похудения могут замедлять старение
С возвращением тренда на экстремальную худобу неожиданную популярность приобрел препарат "Оземпик" (Ozempic) и его аналоги. Изначально "Оземпик" выпускался как лекарство для людей, страдающих от диабета второго типа. Он имитировал работу гормона ГПП-1, который стимулирует выработку инсулина, что, в свою очередь, способствует снижению уровня глюкозы в крови (действующее вещество "Оземпика", семаглутид, является синтетическим аналогом ГПП-1).
Однако популярность лекарства в первую очередь связана с его побочными эффектами: долгим чувством сытости и снижением аппетита. Как итог — быстрое похудение без особых усилий. Согласно исследованиям, которые спонсировала компания-производитель "Оземпика" Novo Nordisk, люди с ожирением, получавшие укол семаглутида раз в семь дней, за 68 недель потеряли 14,9% от исходной массы тела, в то время как группа, получавшая плацебо, — всего 2,4%.
И хотя использование препаратов, подобных "Оземпику", без медицинских показаний подвергается критике, нельзя отрицать их фармакологическую эффективность. Однако на похудении и спасении от диабета плюсы семаглутида не заканчиваются. Американские исследования 2024 года показали, что прием семаглутида способствует снижению смертности от любых причин, в том числе от сердечно-сосудистых заболеваний и COVID-19. Это позволило специалистам назвать "Оземпик" и подобные ему препараты "новым источником молодости", который, по всей видимости, способствует укреплению здоровья и замедляет процесс старения.
Средиземноморская диета
Связь между правильным питанием и крепким здоровьем неоспорима. Согласно исследованиям, при грамотном подходе к организации диеты можно и вовсе замедлить старение и сохранить высокие когнитивные показатели до глубокой старости.
И последние исследования это подтверждают. Американские ученые отобрали 100 добровольцев в возрасте от 65 до 75 лет, чтобы определить, какие именно питательные вещества помогают замедлить деградацию мозга.
После того как эксперты изучили анамнез респондентов и взяли их кровь для дальнейшего анализа, они выявили два типа старения мозга: замедленное и ускоренное. Причем в крови у людей, чей мозг старел медленнее, удалось выявить отчетливый профиль питательных веществ, которые могли способствовать положительному исходу. Как оказалось, высокие когнитивные функции — результат диеты, богатой жирными кислотами, антиоксидантами, витамином Е и холинами. Эти вещества в избытке получают люди, которые придерживаются средиземноморской диеты: едят много овощей, морепродуктов, растительных масел, а также стараются не есть жирное мясо.
Уникальный аспект нового исследования — комплексный подход. Ученые анализировали не только данные о питании респондентов, но и проверяли их мозг на МРТ и давали задания для проверки когнитивных способностей. Это позволило более точно оценить взаимосвязь между описанными факторами. Следующий шаг — контролируемые рандомизированные исследования, в которых участники будут принимать полезные для мозга вещества в качестве добавок, чтобы окончательно оценить, какое влияние они оказывают на когнитивные функции.
Беременность и старение
Еще один важный фактор, который сильно сказывается на процессе биологического старения, — беременность. Исследования, в которых приняли участие 1 735 молодых женщин с Филиппин, показали, что респондентки, сообщавшие о беременности, выглядели старше тех, кто никогда не носил ребенка. Схожая закономерность наблюдалась и среди тех, кто уже стал мамами: чем больше детей было у женщины, тем старше она выглядела.
Означает ли это, что рождение ребенка забирает молодость, красоту и здоровье девушек? Скорее всего, нет. Исследования Йельской школы медицины показали, что, хотя процесс вынашивания ребенка может на два года "состарить" организм мамы, в послеродовой период биологическое время для женщины оборачивается вспять. По подсчетам экспертов, некоторые женщины после родов "молодеют" на целых восемь лет.
А авторы работы с противоположными результатами отдельно подчеркивают, что многие из участниц их исследования забеременели в раннем подростковом возрасте, когда организм девочек еще не до конца сформировался. Кроме того, доступ филиппинок к медицинскому обслуживанию был ограничен. В первую очередь работа подчеркивает важность осознанного подхода к зачатию детей и тщательной заботы о молодых мамах в ходе беременности.
Мария Богрянова