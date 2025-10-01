Как сохранить ясный ум в зрелом возрасте и не потерять себя

Международный день пожилых людей отмечается 1 октября. Несмотря на распространенное мнение, что умственные способности с возрастом снижаются, это совершенно не обязательно. В некоторых случаях они могут даже повыситься. «Вечерняя Москва» обсудила с экспертами, как пожилому человеку сохранить ясный ум.

По словам терапевта Надежды Чернышовой, если у человека нет глобальной цели, у него сразу же снижается настроение, он перестает искать что-то новое и быстро начинает скучное существование. Поэтому пенсионерам и не только важно находить занятия, которые сделают жизнь интереснее и лучше.

«Что точно будет полезным для сохранения здоровья в целом и ясного ума — иметь цель в жизни. Очень часто мы можем наблюдать, что человек после выхода на пенсию не знает, где себя применить. В итоге ухудшаются память и когнитивные навыки, — заметила доктор. — Очень рекомендую столичным пенсионерам программу "Московское долголетие". От иностранного языка до танцев, рисования, йоги, вышивания — можно найти любой клуб по интересам».

Также терапевт напомнила о простом способе поддерживать свои когнитивные навыки: для этого нужно совершать непривычные действия:

«Например, писать левой рукой, держать в ней ложку или зубную щетку. Можно находить новые маршруты до уже известных целей — идти в магазин по левой стороне вместо правой, по пути заходить в парк или двор, чтобы каждый раз менять обстоятельства».

Кроме того, важно заниматься физической активностью, гулять, буквально заставлять себя выйти на улицу, подчеркнула доктор.

«Даже если очень холодно или очень жарко, выходить ненадолго, но постоять хотя бы на крыльце подышать воздухом. Важно не лежать, не сидеть около телевизора, а все время проявлять какую-либо активность. Тогда удастся сохранить когнитивные навыки на должном уровне, — заверила Чернышова. — Методов, которые гарантированно помогут сохранить умственные способности на хорошем уровне, нет. Это зависит не только от того, чем человек занимается, но и от наследственности и образа жизни».

О том, что на пенсии необходимо найти для себя новые занятия, говорит и врач-терапевт Лариса Алексеева. По ее словам, люди, которые работают или заняты любимым делом, дольше сохраняют ясный ум и дольше живут.

«Почему в пожилом возрасте человек начинает чаще болеть и все забывать? Потому что у него нет мотивации для того, чтобы что-то с собой делать. "Вот он я, обрадовался, вышел на пенсию, лег и лежу, мне не надо ничего делать". Но если работать, то человек собирается, идет трудиться, и вся иммунная система, все биохимические процессы — все настроено на то, чтобы не болеть, — объяснила врач. — Работа даст мотивацию — например, на заработанные деньги можно будет отправиться в отпуск, и мысль об этом будет греть душу».

По ее мнению, многое зависит от приема назначенных препаратов. Не менее важно и питание — например, сохранить когнитивные навыки поможет средиземноморская диета, добавление в рацион яиц, лосося и других продуктов.

«Ясности ума помогает не только работа, но и хобби. Вот, например, "Московское долголетие" придумали не просто так, а чтобы занять пожилых людей. Они получают практические навыки, развивают мелкую моторику. Она, в свою очередь, стимулирует когнитивные способности и у взрослых, и у детей», — отметила врач.

На молодость ума влияет и радость. Ее можно получить в том числе на даче, ухаживая за своим огородом, считает медик.

«Ту же мелкую моторику можно развить во время прополки грядок, а результат работы в огороде — урожай и красивый сад — подарит человеку радость. Во всем должна быть золотая середина. Я не призываю пенсионеров работать по 12 часов — надо трудиться в свое удовольствие и соблюдать технику безопасности», — предупредила терапевт.

По совету специалистов, нужно принимать специальные препараты, если есть нарушения работы сосудов.

«Биологически активные добавки, витамины, солнце, воздух, какая-то занятость — все это будет стимулировать нейронные связи, память, и человек будет в таком возрасте очень ясно и счастливо жить», — резюмировала Алексеева.

А ученые из Техасского университета A&M выяснили, что улучшать работу мозга и предотвращать возрастные изменения у пожилых помогает креатин. Где он содержится и действительно ли может замедлить старение, «Вечерней Москве» рассказала диетолог, кандидат медицинских наук Дарья Русакова.