1 октября по всему миру отмечают Международный день вегетарианства. Разбираемся, какие аналоги мяса существуют и насколько они полезны для здоровья.

© Вечерняя Москва

Пищевой технолог, специалист по производству Юлия Самойлова в беседе с «Вечерней Москвой» рассказала, что растительные аналоги мяса используются по всему миру.

«В некоторых странах с помощью растительного мяса компенсируют нехватку еды — например, во многих странах Европы производство натурального мяса сократилось из-за экономических проблем. Также в мире идет тренд на вегетарианство, и уже довольно давно. Предприимчивые компании зарабатывают на этом большие деньги», — рассказывает она.

По вкусу растительное мясо может практически не отличаться от натурального — из него в ресторанах делают котлеты, хот-доги, бургеры и так далее. Получается продукт из сои и бобовых. Среди потребителей популярен растительный фарш со вкусом курицы, говядины, свинины. Полноценные стейки пока не делают из-за невозможности воссоздания структуры мяса. Кстати, себестоимость производства аналогов ниже натурального мяса, но производители завышают цену, ориентируясь на современный тренд.

Азиатский деликатес

Один из популярных аналогов мяса, сделанный из соевых бобов, — тофу. Полезен за счет высокого содержания протеина, аминокислот. Однако из-за фитоэстрогенов может вызывать нарушение эндокринной системы.

Цена: 759 руб./кг.

Самая полезная замена

Сейтан — питательный продукт за счет большого количества минералов в составе. Изготавливается из пшеничного белка (глютена), который получают путем промывания пшеничного теста, чтобы удалить крахмал и оставить только белковую массу. Однако важно помнить, что сейтан сделан из глютена, что делает его непригодным для людей с чувствительностью к глютену.

Цена: 1900 руб./кг.

Странный вкус

Темпе — еще один продукт, который производится из целых соевых бобов. Он богат белком, клетчаткой и пробиотиками. Но из-за специфического вкуса может подойти не всем и вызвать аллергию.

Цена: 1320 руб./кг.

Соя в чистом виде

Соевые бобы в чистом виде тоже имеют свои плюсы. Благодаря полиненасыщенным жирным кислотам и клетчатке соя помогает снижать уровень холестерина в крови, что способствует профилактике сердечно-сосудистых заболеваний. Но они опасны для людей, у которых есть проблемы с поджелудочной железой.

Цена: 231 руб./кг.

Натуральное

Врачи утверждают: никакие соевые «аналоги» не способны в полной мере восполнить потребность организма в животных белках. Тем более натуральное мясо зачастую даже стоит дешевле. Например, свинина.

Цена: 495 руб./кг.

Фруктовый вариант

Иногда мясо заменяют экзотическим тропическим фруктом под названием джекфрут. Плод может имитировать текстуру мяса, например свинины, в самых разных блюдах. Например, в «мясных» салатах.

Цена: 1190 руб./кг.

Прямая речь

Елена Соломатина, нутрициолог, диетолог, автор методики: