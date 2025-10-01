Психолог рассказал о необычной профилактике болезни Альцгеймера

Сложная музыка позитивно влияет на мозг и «эмоциональную систему».

Об этом в эфире радиостанции «Говорит Москва» рассказала Юлия Куликова-Цай.

«Ходить на концерты и слушать музыку — это нормально. Хорошо, что есть зависимость ходить на концерты, слушать и наслаждаться. В первую очередь это отодвигает Альцгеймер и Паркинсон. Вы даёте правильную нагрузку на мозг. Когда человек посещает концерты, спектакли, выступления, где серьёзная музыка реализована и классное представление, хорошая постановка. Это всё в плюс для мозга. Это в плюс для эмоциональной системы. Вы создаёте для себя более комфортную жизнь. Классическая музыка очень хорошо развивает структурное мышление. Сложная музыка заставляет мозг интенсивней работать. Для мозга музыка — это невероятный тренажёр. Если мы слушаем серьёзную, многогранную, сложную музыку, то это всё, что без нашего контроля, является хорошим тренажёром для мозга».

Ранее Ольга Даниленко рекомендовала слушать музыку для снятия стресса. Для этого хорошо подходит «Лунная соната» Людвига ван Бетховена, а также произведения оркестра Поля Мориа. Кроме того, можно использовать шум моря, подчеркнула специалист в интервью агентству «Москва».