Невролог назвал скрытую причину вашей усталости

Вы замечали, что стали быстрее уставать, труднее засыпать, а раздражение возникает буквально на пустом месте? Виноват в этом не стресс сам по себе, а конкретный нерв, который он «выключает». От режима нон-стоп в нашей жизни страдает в первую очередь главный «тормоз» нервной системы — блуждающий нерв. Когда его тонус снижен, организм теряет способность восстанавливаться, и мы получаем тот самый «букет» — тревожность, проблемы с ЖКТ, бессонницу. Подробнее о блуждающем нерве и как повысить его тонус, «Вечерняя Москва» узнала у невролога сети клиник «Неболит» Елены Мирошник.

По словам специалиста, блуждающий нерв — это настоящая связующая нить между мозгом и телом. Он управляет множеством процессов: контролирует сердечный ритм, дыхание, пищеварение, передает сигналы от мозга к органам и обратно.

«Его название отражает суть: он «блуждает» от головного мозга через шею и грудную клетку к органам брюшной полости. Это самый длинный и разветвленный нерв, на его долю приходится около 75–80 процентов всех парасимпатических волокон организма. Он является главным компонентом парасимпатической нервной системы, которая работает автоматически, без участия сознания, и регулирует жизненно важные процессы, — рассказала доктор.

Функции блуждающего нерва

Сенсорная функция связана с передачей информации от слизистой глотки, гортани, пищевода, барорецепторов и хеморецепторов, а также от органов грудной и брюшной полости.

Моторная функция блуждающего нерва заключается в управлении мышцами мягкого неба, глотки и гортани. Благодаря этому возможны такие важные действия, как глотание, речь и голосообразование, а также рвотный рефлекс.

В парасимпатической регуляции блуждающий нерв:

замедляет сердечный ритм;

снижает давление;

сужает бронхи;

стимулирует секрецию слизи;

регулирует частоту дыхания.

В пищеварительной системе:

отвечает за выработку желудочного и кишечного сока;

секрецию слюны;

активизирует перистальтику;

влияет на выделение инсулина.

Кроме того, блуждающий нерв участвует в работе рефлексов:

кашлевом;

чихательном;

рвотном.

«Также он участвует в регуляции давления. Яркий пример его работы — вагусный обморок, когда при сильном стрессе, боли или испуге резко замедляется сердцебиение, падает давление и человек теряет сознание, — описала врач.

Почему тонус блуждающего нерва так важен

Тонус блуждающего нерва считается важным показателем здоровья, подчеркнула специалист. Его высокий уровень связан:

с устойчивым сердечным ритмом;

снижением риска сердечно-сосудистых заболеваний и сахарного диабета;

меньшей вероятностью депрессии и тревожности;

хорошей работой пищеварения;

способностью быстро восстанавливаться после стресса.

Как повысить тонус блуждающего нерва

Существует ряд способов стимулировать блуждающий нерв и повышать его тонус:

глубокое и медленное диафрагмальное дыхание с удлиненным выдохом;

пение или полоскание горла, которые активируют мышцы гортани;

медитация;

регулярная физическая активность;

закаливание, например умывание холодной водой или контрастный душ.

«Блуждающий нерв — это не просто анатомическая структура, а важнейший регулятор здоровья, напрямую связанный с работой сердца, дыхательной и пищеварительной системы, психоэмоциональным состоянием и способностью противостоять стрессу, — добавила невролог.

