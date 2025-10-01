Невролог назвал скрытую причину вашей усталости

Виновник усталости и раздражительности: как «включить» обратно блуждающий нерв
Вы замечали, что стали быстрее уставать, труднее засыпать, а раздражение возникает буквально на пустом месте? Виноват в этом не стресс сам по себе, а конкретный нерв, который он «выключает». От режима нон-стоп в нашей жизни страдает в первую очередь главный «тормоз» нервной системы — блуждающий нерв. Когда его тонус снижен, организм теряет способность восстанавливаться, и мы получаем тот самый «букет» — тревожность, проблемы с ЖКТ, бессонницу. Подробнее о блуждающем нерве и как повысить его тонус, «Вечерняя Москва» узнала у невролога сети клиник «Неболит» Елены Мирошник.
По словам специалиста, блуждающий нерв — это настоящая связующая нить между мозгом и телом. Он управляет множеством процессов: контролирует сердечный ритм, дыхание, пищеварение, передает сигналы от мозга к органам и обратно.
«Его название отражает суть: он «блуждает» от головного мозга через шею и грудную клетку к органам брюшной полости. Это самый длинный и разветвленный нерв, на его долю приходится около 75–80 процентов всех парасимпатических волокон организма. Он является главным компонентом парасимпатической нервной системы, которая работает автоматически, без участия сознания, и регулирует жизненно важные процессы, — рассказала доктор.
Функции блуждающего нерва
- Сенсорная функция связана с передачей информации от слизистой глотки, гортани, пищевода, барорецепторов и хеморецепторов, а также от органов грудной и брюшной полости.
- Моторная функция блуждающего нерва заключается в управлении мышцами мягкого неба, глотки и гортани. Благодаря этому возможны такие важные действия, как глотание, речь и голосообразование, а также рвотный рефлекс.
В парасимпатической регуляции блуждающий нерв:
- замедляет сердечный ритм;
- снижает давление;
- сужает бронхи;
- стимулирует секрецию слизи;
- регулирует частоту дыхания.
В пищеварительной системе:
- отвечает за выработку желудочного и кишечного сока;
- секрецию слюны;
- активизирует перистальтику;
- влияет на выделение инсулина.
Кроме того, блуждающий нерв участвует в работе рефлексов:
- кашлевом;
- чихательном;
- рвотном.
«Также он участвует в регуляции давления. Яркий пример его работы — вагусный обморок, когда при сильном стрессе, боли или испуге резко замедляется сердцебиение, падает давление и человек теряет сознание, — описала врач.
Почему тонус блуждающего нерва так важен
Тонус блуждающего нерва считается важным показателем здоровья, подчеркнула специалист. Его высокий уровень связан:
- с устойчивым сердечным ритмом;
- снижением риска сердечно-сосудистых заболеваний и сахарного диабета;
- меньшей вероятностью депрессии и тревожности;
- хорошей работой пищеварения;
- способностью быстро восстанавливаться после стресса.
Как повысить тонус блуждающего нерва
Существует ряд способов стимулировать блуждающий нерв и повышать его тонус:
- глубокое и медленное диафрагмальное дыхание с удлиненным выдохом;
- пение или полоскание горла, которые активируют мышцы гортани;
- медитация;
- регулярная физическая активность;
- закаливание, например умывание холодной водой или контрастный душ.
«Блуждающий нерв — это не просто анатомическая структура, а важнейший регулятор здоровья, напрямую связанный с работой сердца, дыхательной и пищеварительной системы, психоэмоциональным состоянием и способностью противостоять стрессу, — добавила невролог.
Мы часто слышим, что «все болезни от нервов». Но что на самом деле стоит за этой расхожей фразой? Стресс действительно преследует нас повсюду — на работе, учебе, в магазине и даже дома. Часто мы не придаем ему значения, пока организм не начинает сигнализировать о перегрузке. Почему опасно игнорировать стресс и как правильно его распознать, в беседе с «Вечерней Москвой» рассказала специалист.