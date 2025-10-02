Стало известно, как россияне относятся к вредным привычкам

64% участников нового исследования уверены, что полный запрет вейпов приведет к росту нелегального рынка и продаж из-под полы. Более половины респондентов считают, что в такой ситуации курильщики просто перейдут на альтернативные продукты, но не станут бросать. Эта позиция совпала с оценками экспертов: запретительные меры не дают убедительного эффекта.

© unsplash

При этом исследование показало явный тренд: потребление табака и алкоголя в стране сокращается. 34% курящих стали меньше тянуться к сигаретам за последний год, 77% готовы полностью отказаться. Алкоголь россияне употребляют преимущественно эпизодически, чаще всего речь идет о вине — 58% ограничиваются несколькими бокалами в год.

В целом россияне видят ЗОЖ прежде всего в правильном питании, спорте и режиме дня. Отказ от вредных привычек занимает лишь четвертую строчку, но его поддержали более половины опрошенных.