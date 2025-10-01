Вирусолог ответил, помогает ли ношение маски защититься от Коксаки

Только соблюдение правил гигиены позволит снизить риск заражения.

Об этом в беседе с радиостанцией «Говорит Москва» рассказал Виктор Ларичев.

«Прививок нет. Маски не помогут. Самое главное правило — мойте руки перед едой. Если в СМИ пошла информация, что на том-то курорте сейчас люди начали болеть, то не надо туда ехать. Хотя, как правило, путёвки уже куплены, значит, надо следить, прежде всего, за детьми, за чистотой их рук. И смотреть в отеле, чтобы перед вами, когда вы накладываете себе [еду — прим. ГМ], там какой-нибудь ребёнок не лазил руками по еде. Путь передачи [вируса — прим. ГМ] — элементарный. Только чистота рук. Не только своих, но и тех, кто прикасается к пище, которую вы потом едите».

Ранее Роспотребнадзор отреагировал на сообщения о вспышке заражений вирусом Коксаки. Сезонный подъём заболеваемости энтеровирусными инфекциями ежегодно наблюдается в стране в летние и осенние месяцы, пояснили в ведомстве.

Специалисты добавили, что в этом году пик пришёлся на август, ситуация уже стабилизируется. «Заболевание протекает, как правило, легко, без осложнений, хотя некоторые случаи требуют госпитализации», — заявили ТАСС в Роспотребнадзоре.

Telegram-канал Baza до этого писал о жалобах родителей на случаи заражения вирусом Коксаки детей. Сообщения поступали из Владимира, Новосибирска, Орла, Тюмени, Уфы, а также из Архангельской области и Красноярского края. Заразившиеся — в основном дети в возрасте от трёх до шести лет.