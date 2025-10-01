Почему нельзя запивать творог чаем

Врач рассказала, почему не следует запивать творог чаем. Напиток может ухудшить усвоение кальция, сообщает NEWS.ru.

Гастроэнтеролог Красногорской больницы Министерства здравоохранения Московской области Елена Пехотина пояснила, что чай богат дубильными веществами танинами. Они связывают кальций и железо, образуя труднорастворимые комплексы. Из-за этого полезные минералы из творога хуже усваиваются организмом.

Здоровому человеку с разнообразным питанием сочетание творога и чая не нанесет большого вреда. Но если человек страдает от остеопороза и анемии либо соблюдает диету с ограниченным набором продуктов, между приемом молочных продуктов и чая нужно делать перерыв не меньше 30-40 минут.

Также сочетать чай и творог не рекомендуется людям с повышенной кислотностью желудка. Эти продукты могут вызвать тяжесть в желудке или изжогу. Творог лучше сочетать с кисломолочными напитками.

