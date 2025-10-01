Почему нельзя запивать творог чаем, рассказала гастроэнтеролог

Врач рассказала, почему не следует запивать творог чаем. Напиток может ухудшить усвоение кальция, сообщает NEWS.ru.

© РИА Новости

Гастроэнтеролог Красногорской больницы Министерства здравоохранения Московской области Елена Пехотина пояснила, что чай богат дубильными веществами танинами. Они связывают кальций и железо, образуя труднорастворимые комплексы. Из-за этого полезные минералы из творога хуже усваиваются организмом.

Здоровому человеку с разнообразным питанием сочетание творога и чая не нанесет большого вреда. Но если человек страдает от остеопороза и анемии либо соблюдает диету с ограниченным набором продуктов, между приемом молочных продуктов и чая нужно делать перерыв не меньше 30-40 минут.

Также сочетать чай и творог не рекомендуется людям с повышенной кислотностью желудка. Эти продукты могут вызвать тяжесть в желудке или изжогу. Творог лучше сочетать с кисломолочными напитками.

