Головные боли, кашель и не только: чем опасны для здоровья ароматические свечи
Возможно, вы любите зажигать свечи для создания особого настроения или для расслабления. Однако у них есть несколько существенных недостатков.
Выделение раздражителей. При сжигании аромасвечи в воздух выделяются раздражители. Они могут приводить к головным болям, кашлю, одышке, насморку, кожной сыпи.
Риск возникновения аллергии. Это может произойти из-за определённых искусственных или натуральных ароматизаторов, даже без зажигания свечи.
Приступы астмы. Соединения, которые выделяются ароматической свечой при сжигании, могут вызывать симптомы астмы.
Загрязнение воздуха. Горящая аромасвеча выделяет летучие органические соединения. Они могут усугубить течение заболеваний лёгких и повысить риск развития рака. Решение проблемы - обеспечить хорошую вентиляцию помещения. Также для уменьшения количества выделяемой сажи обрежьте фитиль до 6 мм перед зажиганием свечи.
Опасность пожара. 4% всех зарегистрированных пожаров в жилых домах связано со свечами. При этом треть пожаров начинается в спальне.
