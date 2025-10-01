Чем опасны для здоровья ароматические свечи

Возможно, вы любите зажигать свечи для создания особого настроения или для расслабления. Однако у них есть несколько существенных недостатков.

Выделение раздражителей. При сжигании аромасвечи в воздух выделяются раздражители. Они могут приводить к головным болям, кашлю, одышке, насморку, кожной сыпи.

Риск возникновения аллергии. Это может произойти из-за определённых искусственных или натуральных ароматизаторов, даже без зажигания свечи.

Приступы астмы. Соединения, которые выделяются ароматической свечой при сжигании, могут вызывать симптомы астмы.

© Almaje / Getty Images

Загрязнение воздуха. Горящая аромасвеча выделяет летучие органические соединения. Они могут усугубить течение заболеваний лёгких и повысить риск развития рака. Решение проблемы - обеспечить хорошую вентиляцию помещения. Также для уменьшения количества выделяемой сажи обрежьте фитиль до 6 мм перед зажиганием свечи.

Опасность пожара. 4% всех зарегистрированных пожаров в жилых домах связано со свечами. При этом треть пожаров начинается в спальне.

