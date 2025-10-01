Что будет, если вы станете пить грибной кофе каждый день

Грибной кофе набирает популярность благодаря пользе для здоровья. Однако он также может вызвать неприятные последствия для здоровья при регулярном употреблении.

© Ferra.ru

Желудочно-кишечные расстройства. Ежедневное употребление грибного кофе может привести к тошноте, вздутию живота или диарее. Запоры встречаются реже, но тоже возможны.

Непереносимость кофеина. В грибном кофе кофеина меньше, чем в обычном, но он всё равно может вызвать симптомы, связанные с этим веществом. Это головные боли, тревога, беспокойство.

Нарушение сна. Если пить грибной кофе в конце дня, это может нарушить сон.

Учащённое сердцебиение или головокружение. У некоторых людей потребление грибного кофе вызвать головокружение или учащённый пульс. Ещё вы можете столкнуться с перевозбуждением, особенно если пьёте кофе натощак.

© Aninka Bongers-Sutherland / Getty Images

Аллергические реакции. Грибы могут вызвать аллергию.

Лекарственное взаимодействие. Грибы рейши могут влиять на свёртываемость крови, повышать риск кровотечения при сочетании с антикоагулянтами. Экстракт кордицепса военного снижает уровень сахара в крови, мешает действию лекарств от диабета.

Проблемы с почками. В грибах чага очень много оксалатов. Их чрезмерное употребление может со временем повысить риск образования камней в почках, в редких случаях приводит к развитию оксалатной невропатии (заболевания почек).

Проблемы с печенью. Слишком большое количество кофе с грибами рейши может вызвать перегрузку печени. Особенно если пить его вместе с алкоголем.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.