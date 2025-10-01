Расстройство желудка и не только: что будет, если вы станете пить грибной кофе каждый день
Грибной кофе набирает популярность благодаря пользе для здоровья. Однако он также может вызвать неприятные последствия для здоровья при регулярном употреблении.
Желудочно-кишечные расстройства. Ежедневное употребление грибного кофе может привести к тошноте, вздутию живота или диарее. Запоры встречаются реже, но тоже возможны.
Непереносимость кофеина. В грибном кофе кофеина меньше, чем в обычном, но он всё равно может вызвать симптомы, связанные с этим веществом. Это головные боли, тревога, беспокойство.
Нарушение сна. Если пить грибной кофе в конце дня, это может нарушить сон.
Учащённое сердцебиение или головокружение. У некоторых людей потребление грибного кофе вызвать головокружение или учащённый пульс. Ещё вы можете столкнуться с перевозбуждением, особенно если пьёте кофе натощак.
Аллергические реакции. Грибы могут вызвать аллергию.
Лекарственное взаимодействие. Грибы рейши могут влиять на свёртываемость крови, повышать риск кровотечения при сочетании с антикоагулянтами. Экстракт кордицепса военного снижает уровень сахара в крови, мешает действию лекарств от диабета.
Проблемы с почками. В грибах чага очень много оксалатов. Их чрезмерное употребление может со временем повысить риск образования камней в почках, в редких случаях приводит к развитию оксалатной невропатии (заболевания почек).
Проблемы с печенью. Слишком большое количество кофе с грибами рейши может вызвать перегрузку печени. Особенно если пить его вместе с алкоголем.
Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.