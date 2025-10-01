Доктор рассказал, чем можно заменить вредную колбасу

Колбаса при постоянном употреблении может привести к набору веса. Кроме того, она может содержать канцерогены, повышающие риски развития рака. Чтобы избежать этих негативных последствий, колбасу лучше заменить на ветчину из индейки, рассказала «Газете.Ru» диетолог, эндокринолог КДЦ НКЦ №2 РНЦХ им. акад. Б.В. Петровского Юлия Атаманова.

«Если вы ее едите несколько раз в неделю или месяц и можете ограничиться одним бутербродом или несколькими кусками пиццы, то никакого вреда от колбасы не будет. Если же колбаса в вашем рационе каждый день на постоянной основе, то это риск съесть много жиров, калорий и при этом еще испытывать постоянный голод, потому переработанные продукты не всегда хорошо насыщают. Есть колбасу можно, но желательно не каждый день. Особенно если есть проблемы с весом и холестерином. В этом случае продукт лучше заменить более полезным аналогом», — объяснила врач.

По словам диетолога, лучше всего заменить колбасу запеченным дома мясом или покупной ветчиной из индейки.