Эксперт объяснил, чем опасны диеты и противозачаточные

Нарушение кровообращения, возникновение тромбов в венечных артериях и выраженная анемия могут приводить к нарушению питания миокарда и смерти молодой женщины. Среди факторов, увеличивающих риски такого исхода, - нарушающие обмен белка и процесс кроветворения диеты и применение некоторых гормональных противозачаточных средств, рассказал ТАСС кандидат медицинских наук, доцент кафедры факультетской терапии Института материнства и детства Пироговского университета Федор Евдокимов.

"Выраженная анемия по любым причинам - от обильных месячных и хронических кровотечений до неправильного образа жизни в виде модных диет, приводящих к нарушению обмена белка и страданию кроветворения, закупорка венечных артерий тромбами из-за нарушения свертывающей системы (повышенного тромбообразования), например, при использовании некоторых гормональных противозачаточных средств, или закрытие просвета коронарной артерии не тромбами, а конгломератами с бактериями, например, при бактериальном эндокардите, и, наконец, расслоение стенки сердечного сосуда, что приводит к нарушению питания миокарда и может закончиться не только некрозом части сердца, но и быстрой смертью пациента", - сказал он.

Евдокимов отметил, что острое коронарное событие редко возникает у молодых, при этом наследственные гиперхолестеринемии с ранним развитием атеросклероза иногда встречаются, особенно у молодых дам, но оно не всегда связано с атеросклерозом.

По словам эксперта, основная причина сердечного приступа - ишемия миокарда - не получение клетками сердца необходимого количества кислорода с током крови. Самым частым состоянием, приводящим к ишемии миокарда, является атеросклеротическое поражение коронарных артерий, проявляющееся в сужении сосуда атеросклеротической бляшкой. Если же речь идет уже не о стенокардии, а об инфаркте миокарда, то сердечный сосуд может быть не только сильно сужен атеросклеротической бляшкой, но и полностью закрыт тромбом, осевшим на поверхности этой бляшки.

При этом специалист отметил, что встречаются ситуации, когда страдает сердце, но сосуды сердца не поражены бляшками. Они встречаются не так часто, как инфаркт миокарда или приступ стенокардии, однако представляют серьезную угрозу для жизни людей, попавших в эти "незначительные" проценты.