Какая добавка сделает месячные менее болезненными

Примерно 50% женщин испытывают боли во время менструации. Помочь в этом случае могут добавки магния: они облегчают спазмы и дискомфорт.

Вот чем может быть полезен магний во время месячных.

Расслабляет мышцы. Магний помогает расслабить гладкие мышцы матки. Это может уменьшить интенсивность и частоту спазмов.

Уменьшает воспаление. Противовоспалительные свойства магния облегчают боль, связанную с воспалением во время менструации.

Приводит в норму простагландины. Этот гормоноподобные вещества. В большом количестве они вызывают сокращение матки и боль. Магний помогает уменьшить их уровень.

Снижает восприятие боли. Магний регулирует нервные сигналы и нейротрансмиттеры, за счёт чего уменьшается интенсивность судорог.

Поддерживает гормональный баланс. Благодаря магнию можно стабилизировать уровень эстрогена и прогестерона. Это приведёт к уменьшению предменструального синдрома (ПМС) и менструальных симптомов (в том числе мигрени).

