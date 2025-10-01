Невролог объяснил, как пережить магнитную бурю

По данным исследователей, магнитная буря уровня G1—G2 продолжается уже около 30 часов. Для специалистов это обычное космическое явление, но для многих людей такие периоды связаны с ухудшением самочувствия, рассказала RT невролог Екатерина Демьяновская, врач — эксперт лаборатории «Гемотест».

© unsplash

«На фоне магнитных бурь чаще обостряются хронические сердечно-сосудистые заболевания, может повышаться артериальное давление, учащаться пульс. У метеочувствительных людей могут возникнуть головная боль, общая слабость, раздражительность, нарушения сна, резкие перепады настроения», — объяснила она.

По словам врача, особенно внимательными в период магнитной бури следует быть людям с гипертонией и сердечно-сосудистыми заболеваниями, беременным, пожилым.

«Чтобы безопасно пережить магнитную бурю, нужно постараться не перегружать организм: больше отдыхать, спать не менее семи-восьми часов в сутки. Также полезно поддерживать водный баланс — употреблять достаточное, но не избыточное количество чистой воды. Это поможет нормализовать артериальное давление и уменьшить головную боль», — сказала невролог.

Целесообразно хотя бы на время отказаться от кофеина и тяжёлой пищи — они усиливают нагрузку на сердце и сосуды, добавила врач.

Вместо этого полезно включить в рацион овощи и продукты, богатые калием и магнием (бананы, орехи, зелень), это поддержит работу сердечной мышцы, отмечает она.

«Людям с гипертонией рекомендуется не пренебрегать регулярными измерениями артериального давления и при необходимости корректировать терапию по назначению врача. Снизить тревожность помогут дыхательные практики, прогулки на свежем воздухе и, конечно, умеренная физическая активность», — заключила Демьянова.

Ранее в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН заявили, что магнитная буря на Земле продолжается уже около 30 часов.