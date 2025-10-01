Диетолог предупредил об опасности популярного тренда

Ставший популярным в Сети тренд на диету с упором на клетчатку может быть опасен для некоторых людей. Об этом рассказал диетолог, доктор биохимических наук Макс Гоуленд.

По словам медика, дневная норма этого вида углеводов составляет около 30 граммов, а цель нового тренда — увеличить его количество до 40–50 граммов. Он отметил, что злоупотребление клетчаткой иногда вызывает вздутие живота и прочие проблемы с пищеварением.

Гоуланд рекомендует людям, которые хотят увеличить потребление грубых волокон, сосредоточиться на «балансе, разнообразии и умеренности», — передает таблоид Daily Mail.

Эндокринолог, доктор медицинских наук Зухра Павлова рассказала, что для позднего ужина лучше всего выбирать легкоусваиваемый белок, клетчатку и полезные жиры. Например, прием пищи после 18:00 может включать птицу, некрахмалистые овощи и горсть орехов.

