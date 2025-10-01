Научно обоснованные способы улучшить память

Со временем наш мозг меняется, а память ухудшается. Вот какие методы помогут поддерживать её в форме, кроме правильного питания, занятий спортом и хорошего сна.

Активное припоминание. Для укрепления памяти лучше сначала повторить материал, а затем постараться его вспомнить, пересказав или попросив друга проверить вас. Это помогает укрепить соответствующие нейронные пути в мозге. Ещё полезно подождать какое-то время и вернуться к материалу позже. Когнитивные психологи рекомендуют пересматривать его через 30% времени для максимально эффективной работы памяти. Например, если у вас контрольная через 30 дней, повторите всё и пройдите повторное тестирование через 10 дней.

Чертоги разума. Пересматривая каждый предмет, который вы должны запомнить, преобразуйте его в осмысленный образ и у себя в голове поместите его в определённое место на маршруте, который вы хорошо знаете из реальной жизни. После этого вам останется лишь представить, как вы идёте по этому маршруту, чтобы увидеть, где находится каждый из этих предметов.

Смех. Доказано, что мы легче запоминаем смешные вещи, чем скучные. Поэтому если хотите что-то запомнить - подключите чувство юмора.

Отказ от навигаторов. Всё больше исследований показывают, что постоянное использование спутниковой навигации вместо собственного чувства направления со временем ухудшает пространственную память.

Освоение языка или любого нового навыка. Это помогает укрепить так называемый когнитивный резерв, который позволяет нашему мозгу работать даже при старении или болезни. Согласно одной из статей, опубликованной в 2007 году, у пожилых участников, владеющих двумя языками, симптомы деменции развивались в среднем на четыре года позже, чем у тех, кто знал только один язык.

Общение. В рамках исследования 2020 года учёные выяснили, что у пожилых, которые больше всех участвовали в социальных активностях, в меньшей степени снижались умственные способности. Чем больше они виделись с друзьями, занимались волонтёрством, посещали различные клубы, тем сильнее был защитный эффект. Стремитесь к общению с другими людьми минимум два раза в неделю вкупе с различными занятиями: это защитит вас от ухудшения памяти. К примеру, вы можете пойти на вечерние курсы по изучению нового языка.

