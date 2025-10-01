Раскрыт секрет креветочных приседаний

Фитнес-тренер Ирина Ротач раскрыла секрет креветочных приседаний. Ее слова приводит Men Today.

Эксперт заявила, что упражнение развивает относительную силу и акцентирует нагрузку на квадрицепсы, одновременно улучшая баланс, подвижность бедер и стабильность коленей. Она отметила, что освоение этого движения повышает нейромышечный контроль и переносится на тяжелые приседания, становую тягу и иные силовые упражнения с внешним отягощением.

Формат упражнения напоминает гибрид болгарских сплит-приседов и «пистолета», но требует удержания задней ноги, прижатой к ягодице, что делает его изолирующим испытанием для передней поверхности бедра. Техника выполнения включает присед на одной ноге с удержанием лодыжки нерабочей ноги рукой, вертикальным корпусом и опусканием до касания коленом пола, после чего следует подъем за счет полной опоры стопы и напряжения корпуса.

