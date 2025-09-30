Перечислены преимущества орехов пекан

Пекан отлично подходит как для перекуса, так и для пирогов и другой выпечки благодаря своему сладкому вкусу. Но вот ещё несколько причин добавить эти орехи в рацион.

Улучшение здоровья сердца. В пекане много клетчатки, антиоксидантов, мононенасыщенных и полиненасыщенных жиров, которые полезны для сердца. Исследования показывают, что регулярное употребление этих орехов значительно снижает уровень вредного холестерина и маркеров воспаления.

Улучшение работы мозга. Всё потому, что орехи пекан содержат полезные жиры, витамин E, витамины группы B, цинк и флавоноиды. Диеты, богатые питательными веществами, улучшают память и защищают от деменции.

Поддержание пищеварения. Орехи пекан считаются хорошим источником клетчатки, причём как растворимой, так и нерастворимой. На 28 г этих орехов приходится 2,72 г клетчатки.

Защита от болезней. Флавоноиды в пекане могут снизить риск развития болезней сердца, диабета, рака, снижения когнитивных способностей, ранней смерти. Витамин Е в этих орехах также полезен для иммунитета.

Польза для уровня сахара в крови. Орехи пекан включают много полезных жиров и мало углеводов. Это значит, что они полезны для тех, кто контролирует уровень глюкозы в крови. Также этих орехи могут повышать чувствительность к инсулину.

Универсальность. Орехи пекан легко хранить, они подходят для многих блюд и закусок.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.