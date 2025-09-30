В России предложили ввести еженедельный час физической активности

Межрегиональная организация «Отцы рядом» направила в комитет Госдумы по охране здоровья предложение о внедрении программы «Час здоровья» на рабочих местах. Инициатива предполагает выделение каждому сотруднику одного часа в неделю для занятий физической активностью с сохранением полной зарплаты, независимо от вида работы.

В организации отметили, что малоподвижный и тяжёлый труд повышают риск сердечно-сосудистых заболеваний, проблем с опорно-двигательным аппаратом, снижением когнитивных функций и стрессом. Для «Часа здоровья» разработан универсальный комплекс упражнений: захлёст голени, ходьба с высоким подъёмом коленей, прыжки, выпады, отжимания от стола и подъём ног «уголком». Регулярные занятия укрепляют сердце, мышцы и осанку, повышая тонус и работоспособность.

Директор департамента спортивных проектов «Отцы рядом» Евгений Фролов подчеркнул в беседе с life.ru, что короткая разминка активизирует кровообращение, улучшает работу мозга и снижает уровень стресса.

Программа может реализовываться через интеграцию в рабочий график (два 30-минутных перерыва или один час), компенсацию занятий в спортзалах и бассейнах либо корпоративные тренировки под руководством инструктора. В организации уверены, что законодательное закрепление инициативы улучшит здоровье населения и экономику страны при минимальных затратах.

