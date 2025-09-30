Кто такие доулы и зачем они нужны матерям

Не так давно руководитель Аналитического центра ВЦИОМ Валерий Федоров заявил, что Россия переживает "демографическую осень", после которой наступит "демографическая зима". Да, нас становится меньше. По мнению экспертов, чтобы разрешить кризис, требуется увеличить продолжительность жизни, повысить рождаемость и даже снять табу с иммиграции. Мама троих детей Альбина Лавренова из Салехарда - юрист, волонтер "Школы матерей" и центра "По зову сердца" при окружном парламенте Ямала - предлагает еще один путь: чтобы женщина захотела вернуться в роддом не один раз, ей необходимо обеспечить безопасность во время родов. Если процесс пройдет спокойно, возникнет доверие к конкретному медучреждению и к миру в принципе. Как раз той самой помощницей будущей мамы становится доула, считает собеседница. Разбираемся, что это за специалист и зачем он нужен.

Альбина, слово "доула" наверняка известно дамам, но, думаю, не всем.

Альбина Лавренова: Так называют женщин, сопровождающих беременных до родов, в процессе родов и после них. В переводе с древнегреческого доула (дула) - рабыня. Впервые этот термин стали использовать в 1970-х годах в исследованиях о роли непрофессиональной компаньонки при родовспоможении. Развивал тему Мишель Оден, французский врач-акушер, новатор. В России специалисты такого профиля появились в 2015 году, в 2017-м зарегистрировали НКО "Ассоциация профессиональных доул", которая проводит тематические конференции по всей стране. Города-миллионники хорошо знакомы с этим явлением, но чем дальше в регионы, тем тише…

Доулы в России - следствие какого-то социального перелома?

Альбина Лавренова: Помощницы в родах, назовем их повитухами, встречались практически у всех народов мира. Я думаю, потребность в подобных услугах записана в материнской ДНК: где-то их роль выполняли старшие женщины племени, где-то - бабушки, мамы и сестры. В советское время традиция даже не прервалась, а была выведена из поля видимости - все функции взяла на себя официальная медицина. Почему эта профессия возвращается? При всех мировых катаклизмах сегодня мы все равно более открыты и свободны, вот только вместо близких роженицу зачастую поддерживает профессиональная помощница. Хотя в перечне профессий такого направления еще нет.

Несомненно, нам нужна поддержка на всех этапах беременности и родов. Но почему плечо подставляет чужой человек, а не близкий?

Альбина Лавренова: На недавней конференции в перинатальном центре Салехарда мы задали похожий вопрос опытной доуле из Москвы Юлии Кабановой. Смотрите: беременная - богиня, все о ней заботятся, но, как только она родила, фокус внимания родных смещается на малыша, а мама остается одна со своей болью, проблемами и сомнениями. Ей бы два нужных слова вовремя сказать, взять за руку, дать выспаться, снять бытовые заботы, тогда бы не возникало послеродовых депрессий и печальных историй в полицейских сводках. Доула, поскольку погружена в тему, знает, что делать. Причем ищут ее заранее, и, когда стартуют партнерские роды, она уже более чем знакомая. По сравнению с персоналом больницы, пожалуй, самый близкий человек будущей маме. Если будете воспринимать доулу как чужую, точно не позовете с собой.

Сколько доул в России? Тысячи, сотни? Они до сих пор штучные специалисты?

Альбина Лавренова: Точно еще не тысячи, а сотни. На Ямале по пальцам пересчитать. В нашем городе я одна, при этом последние два года на добровольных началах активно занимаюсь послеродовой помощью. Просто нужно куда-то энергию девать! Могу отговорить от аборта, настроить грудное вскармливание. Добавлю: на Ямале отличные перинатальные центры, но запрос на сопровождение родов и последующую поддержку все равно возникает.

Специалистов мало, выходит, и конкуренция отсутствует?

Альбина Лавренова: Ее в принципе не будет: подходящую доулу ищут по энергетике и личным качествам. Так же, допустим, вы идете в салон красоты за определенной услугой к определенному мастеру, и другой вам не нужен. Каждый из нас всегда ждет своего человека.

Имеются ли у вашего сообщества этические принципы?

Альбина Лавренова: В ассоциации действует комиссия по этике. Главные постулаты: следуй за женщиной, за ее выбором, обеспечивая эмоциональный комфорт, но при этом не советуй, чтобы не навредить, дай абсолютную поддержку.

Где учат на доул? Институтов и колледжей для них нет.

Альбина Лавренова: Есть специальный онлайн-ресурс, охватывающий русскоязычное сообщество доул. Он же является частью европейской сети. Отмечу, что курсы проходит немало бывших и действующих акушеров-гинекологов, психологов, неонатологов. Доулам не обязательно иметь медицинский диплом. Они "механики родов" не касаются, в процесс не вмешиваются. Это не конкуренты и не заменители профессиональных работников сферы здравоохранения.

Читала, что медики категорически против помощниц, а выходит, вместе с ними погружаются в тему на одном портале...

Альбина Лавренова: Главврач Салехардского перинатального центра Алексей Денисов говорит: если у женщины во время родов возникает доверие к доуле и исчезает страх, она становится источником "демографического взрыва", то есть обязательно придет рожать снова. Сейчас, к счастью, начинает формироваться взаимодействие по горизонтали: акушер, гинеколог, неонатолог - это команда, но и доула рядом с ними.

Все-таки снимают ли доулы часть забот с врачей?

Альбина Лавренова: Конечно! Роженица требует к себе внимания, а врачам некогда… Доула как раз освобождает докторов: подбодрит, успокоит, сделает массаж, принесет воды, даже поплачет вместе, если нужно.

А если врач категорически против?

Альбина Лавренова: В государственных учреждениях при родах могут присутствовать только близкие, муж. Доулы - вариант для частных клиник и платных родов, с заключением договора и обозначением желаний, а площадку клиентка выбирает сама.

В чем заключается работа послеродовых доул?

Альбина Лавренова: Когда малыш появился на свет, женщина сразу попадает в другое измерение: была девицей, прошла через смену мерности, стала мамой да еще нового человека миру дала. Ей нужно сказать: с тобой все в порядке, вот так следует наладить грудное вскармливание, вот телефоны консультантов. Не семья, а доула уложит ее и погладит по голове. Есть такая присказка, абсолютно верная: первые десять дней мама должна лежать в кровати, вторые десять - находиться у кровати, а третьи - ходить вокруг кровати. Ей необходимо восстановиться физически, а органы на место могут встать только при горизонтальном положении. Кто бы нам такое посоветовал? У меня трое детей. После второго ребенка - четыре года депрессии. Рядом были муж, бабушки… Помощь родных не должна заключаться только в этом: давай мы с ребенком погуляем, а ты свари обед, ужин и окна помой. А если мамочке "пеленание" устроить или травы заварить, то вообще красота!

Что, послеродовое пеленание?

Альбина Лавренова: Послеродовое сопровождение - выслушать мамочку: пусть отрефлексирует, проживет снова и забудет, как ее ругал вон тот человек, как было больно. "Пеленание" - процедура выражения благодарности ее телу, которое выносило плод. Правка живота, массаж, разогрев в бане и перетягивание лимфатических точек. Так наши прародительницы и делали, используя рушники. Во многих странах практиковали и повторяют до сих пор.

Уполномоченный на родах

Может ли доульство стать профессией?

Альбина Лавренова: Однозначно. Это вопрос времени. Поднять демографию - не только про "денег дать". В первую очередь нужно обеспечить безопасность женщины при родах. Думаю, к принятию доульства мы придем через 10 лет. Помните, как общество отторгало психологов? А теперь, если ты заботишься о ментальном здоровье, в тебя не тыкают пальцем, а уважают. Главное в нашем направлении - решить вопрос с квалификацией специалистов.

Что сделать на законодательном уровне, чтобы ускорить этот процесс?

Альбина Лавренова: Если доульство закрепят как профессию и внесут поправки в закон об охране здоровья,чтобы помимо членов семьи на родах мог присутствовать любой уполномоченный человек, произойдет важная подвижка. Здравоохранение - закрытая система. Необходим запрос снизу. Нужно синхронизировать наше направление с другими нормами и правилами. И в Госдуме должен появиться заинтересованный, внимательный к теме материнства человек.