Как правильно пользоваться массажным пистолетом

Перкуссионные массажеры, кажется, буквально повсюду: они обещают быстро снять напряжение в мышцах, разогнать застой и ускорить восстановление после тренировок. Инструмент, конечно, удобный, но только если использовать его с умом, поскольку, как во всем, что касается здоровья, есть очень важные нюансы. Мы попросили терапевта Евгения Митрюхина сделать короткий разбор безопасности, чтобы получить от гаджета пользу без синяков и боли.

© unsplash

Кому можно и кому лучше повременить

Здоровому человеку без острых травм прибор подходит для домашнего ухода.

«Повод отложить покупку — беременность, нарушения свертываемости крови, варикоз в стадии узлов и воспаления, тромбоз, кардиостимулятор, онкологические диагнозы в активной фазе, сахарный диабет с нейропатией, выраженная чувствительность кожи, обострение хронических заболеваний и недавние операции. При любых сомнениях лучше обсудить идею с врачом или физиотерапевтом. Массажный пистолет не лечит травмы и не заменяет реабилитацию», — предостерегает врач.

Выберите насадку и скорость под задачу

Стартуйте с самой мягкой насадки, чаще это шар из пены средней плотности. Для небольших мышц подойдет «пуля», но она требует бережной руки. Вдоль позвоночника удобна вилка, которая обходит остистые отростки, а не бьет по ним. Скорость ставьте на первую или вторую ступень, больше оборотов не значит лучше. Высокая частота нужна только на крупных и плотных массивах вроде ягодичных и квадрицепсов, и то недолго. Если прибор шумный и дрожит в руке, рука устанет раньше, чем мышцы получат пользу, это знак снизить частоту.

Правильная техника — это скольжение, а не вдавливание

Ведите насадку медленно по волокнам мышцы. Держите инструмент под углом около сорока пяти градусов и не замирайте на одной точке. Давление должно быть легким — по шкале от нуля до десяти не выше тройки.

«Боль и скачущее "простреливание" — сигнал убрать силу и скорость или перейти на соседний участок. Одна зона обрабатывается от сорока пяти секунд до двух минут. Дольше не нужно, больше времени дает отек и раздражение тканей. Завершайте легкими длинными проходами, как будто разглаживаете мышцу», — советует эксперт

Зоны стоп и строгие табу

Работайте по мышцам, а не по костям. Нельзя идти по шее спереди, по горлу, по сонной артерии, по коленным чашечкам, локтям, позвоночнику и ключицам, берегите подколенную ямку и область паха. Если на коже синяк, сыпь, ожог или свежий шов, участок пропускаем, при варикозе обходите выступающие вены. На животе и внизу спины работаем только мягкой насадкой, коротко и с минимальным давлением. По стопам и ладоням допускается короткий очень мягкий режим. Любой дискомфорт выше «умеренного» — стоп.

Когда использовать относительно тренировки

Перед занятием подойдет короткая активация — по тридцать секунд на ключевую группу, это улучшает ощущение мышцы и дает мягкий разогрев. После тренировки уместен более спокойный протокол: по минуте на мышцу, которые работали, в медленном темпе. На следующий день при крепатуре снова два подхода по минуте в легком режиме.

Ритуалы, которые усиливают эффект

Вода важна: выпейте стакан до и после сеанса, чтобы телу легче было убирать продукты обмена. Совмещайте с растяжкой по два-три дыхательных цикла на каждую позу, это закрепляет расслабление. Дома добавьте теплый душ или теплый компресс перед использованием, а после можно нанести легкий крем или масло с арникой. Для офиса держите короткую программу восстановления — плечи, грудные мышцы, поясница и ягодичные по сорок пять секунд каждая. Этого достаточно, чтобы снять напряжение и вернуться к делам без скованности в теле.