Диетолог посоветовал перекус, помогающий контролировать чувство голода

Тыквенные семечки считаются источником полезных жиров, витаминов и минералов. При разумном употреблении они позволяют закрыть дефициты питательных веществ в организме. О полезных и вредных свойствах тыквенных семечек «Вечерней Москве» рассказала диетолог, кандидат медицинских наук Дарья Русакова.

© unsplash

В чем польза тыквенных семечек

По ее словам, тыквенные семечки известны своей богатой питательной ценностью, поэтому являются популярным перекусом, а также одним из ценных ингредиентов в составе различных блюд.

«Они богаты витаминами, минералами, антиоксидантами. В них содержатся магний, улучшающий работу сердечно-сосудистой системы, цинк, который укрепляет иммунитет. Кроме того, тыквенные семечки являются хорошим источником полезных жиров и клетчатки, что помогает в поддержании здоровья пищеварительной системы и контроле голода», — заверила специалист.

Чем могут быть опасны тыквенные семечки

Однако, несмотря на все полезные свойства, употребление тыквенных семечек может быть полезно не для всех людей, предупредила Русакова.

«Избыточное потребление продукта может привести к увеличению массы тела за счет высокой калорийности или спровоцировать различные проблемы с кишечником у людей с колитом дивертикулы (состояние, при котором в участках кишки наблюдается выпячивание тканей, из-за чего впоследствии в организме могут развиться инфекционные процессы — прим. «ВМ»). Также у некоторых людей может наблюдаться индивидуальная непереносимость продукта или аллергия на семечки», — подчеркнула диетолог.

Чтобы избежать неприятных последствий после перекуса тыквенными семечками, специалист порекомендовала с осторожностью прожевывать продукт и не употреблять его в больших количествах.

