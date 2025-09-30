Пожилым людям дали советы для здорового долголетия

Появление возрастных заболеваний можно отсрочить, уверяет врач общей практики, главный врач клиники «Медскан I Golden Care» Анастасия Гольцман. Советы для здорового долголетия она дала пожилым людям в разговоре с «Лентой.ру».

Гольцман подчеркнула, что обеспечить здоровое долголетие вполне реально. Для этого нужно уделять внимание физической активности, социализации и ментальному и физическому здоровью.

«Всего 20 минут физических нагрузок в день позволят снизить риск развития проблем с сердцем, костями, суставами, а также помогут бороться с тревожностью. Речь идет не только о спортивных тренировках, но и о прогулках, работе на даче, походах в магазин, танцах, плавании и даже уборке в доме», — пояснила она.

Также доктор призвала пожилых людей придерживаться средиземноморской диеты, которая неоднократно признавалась самой здоровой системой питания. Она не предполагает серьезных ограничений и при этом полезна для сердца, сосудов и важна для поддержания нормального веса. Положительный вклад в долголетие вносит и отказ от курения и употребления алкоголя, а также нормализация сна, подчеркнула врач.

Еще один совет Гольцман — найти цель в жизни. По ее словам, исследования показывают, что люди, у которых она есть, имеют более крепкое здоровье, лучше спят и более позитивно смотрят на мир.

Врач добавила, что для здорового долголетия очень важно и общение.

«Чем больше пожилые люди взаимодействуют с окружающими, тем выше их уровень удовлетворенности жизнью. Они реже впадают в депрессию, чаще чувствуют себя нужными, предпринимают больше усилий для того, чтобы быть в форме», — объяснила Гольцман.

Ранее доктор биологических наук Алексей Москалев раскрыл ключевые составляющие здорового долголетия. По его словам, непосредственное влияние на активность генов, которые управляют долголетием, оказывает питание, физическая активность, режим сна и контроль стресса.