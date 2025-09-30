Какие крахмалистые овощи помогут похудеть

По мнению экспертов по питанию, некоторые крахмалистые овощи могут быть полезны. Вот на какие продукты стоит обратить внимание, если ваша цель - снизить вес.

Зелёный горошек. В сыром виде он содержит всего 117 ккал на чашку. Это намного меньше, чем в рисе или макаронах. Также каждая чашка гороха даст вам 8 г клетчатки и 8 г растительного белка.

Сладкий картофель. Из одного среднего батата в запечённом виде вы получите 103 ккал и 24 г углеводов. Также этот картофель даст 4 г клетчатки и 2 г белка.

Мускатная тыква. Одна чашка приготовленном мускатной тыквы содержит 7 г клетчатки, 82 ккал, 22 г углеводов.

Кукуруза. Она не слишком калорийна, но при этом богата клетчаткой и белком.

Белый картофель. Из одной порции (150 г) варёного белого картофеля вы получите 118 ккал, 2 г клетчатки и белка. Это также отличный источник витамина С, калия, витаминов группы В, хоть в нём и больше углеводов, чем в других крахмалистых овощах (около 27 г в порции на 150 г).

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.