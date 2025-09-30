Перечислены плюсы и минусы для здоровья плавленого сыра

Если вы любите горячие бутерброды или сырные соусы — вероятно, у вас в холодильнике лежит плавленый сыр. У него доступная стоимость, длительный срок хранения и приятная текстура, но задумывались ли вы когда-нибудь, насколько он полезен? Нутрициолог Наталья Чаевская рассказала, должен ли плавленый сыр быть в продуктовой корзине или это все-таки продукт, не несущий никакой ценности.

Что такое плавленый сыр и как его делают

Его изготавливают из разных сортов сыра: голландского, чеддера, эмменталя. Сыры смешивают и плавят при высокой температуре с различными добавками для получения однородной массы. Добавки бывают как натуральными (соль, специи, зелень), так и химическими (красители, эмульгаторы, стабилизаторы).

Что содержит плавленый сыр

Для многих плавленый сыр — это химический коктейль, абсолютно лишенный полезных веществ, но все ли так однозначно?

К плюсам можно отнести:

Высокое содержание белка (около 12—15 г на 100 г) — белок нам необходим для роста и восстановления тканей.

Кальций — важнейший микроэлемент для здоровья зубов и костей.

Витамины группы В — необходимы для обменных процессов, кроветворения и нервной системы.

Жирорастворимые витамины: А, D, Е, К — без них невозможна работа гормональной системы, а также они участвуют в иммунных реакциях, регулируют кальциевый обмен и поддерживают здоровье кожи.

Возможные минусы:

Высокое содержание химических добавок — различные консерванты являются потенциальными источниками аллергии и нарушения пищеварения.

Высокое содержание соли — при частом и чрезмерном употреблении это фактор риска гипертонии.

Калорийность — у многих видов плавленого сыра калорийность достигает 250 ккал на 100 г — это важно учитывать тем, кто следит за весом.

Насыщенные жиры — чрезмерное их употребление может негативно влиять на сердечно-сосудистую систему.

Плавленый сыр — источник витаминов D и В?

Витамин D необходим для лучшего усвоения кальция, но плавленый сыр может быть его хорошим источником, только если производитель обогатил продукт этим витамином. Нутрициолог:

«Без обогащения в плавленом сыре около 3% витамина D от суточной нормы потребления — и это в расчете на 100 г. А вот при обогащении сыра витамином D можно получить около 10—20% от суточной нормы в расчете на 100 г. Важно ответственно относиться к выбору производителя и внимательно изучать состав».

Витамины группы В необходимы для работы нервной системы, образования красных кровяных клеток, обменных процессов. Они содержатся в сырах, а в 100 г плавленого сыра их количество доходит до 15% от суточной нормы потребления.

На что обратить внимание при покупке

«Всегда важно изучать состав перед покупкой — чем проще и понятнее перечень ингредиентов, тем лучше. Следом стоит проверить срок годности и целостность упаковки. Для тех, кто контролирует поступающие калории, важно обратить внимание на жирность — и выбирать позиции с меньшим содержанием жира», — советует наш эксперт.

Как использовать плавленый сыр

Несмотря на некоторые опасения, плавленый сыр с хорошим составом может быть частью рациона, если соблюдать меру. Наталья: «Употребляйте его в умеренных количествах, до 50 г в день в сочетании с цельнозерновым хлебом, овощами, зеленью. Также его можно добавлять в различные сырные соусы, запеканки, горячие бутерброды».

Так покупать или нет плавленый сыр?

Невозможно однозначно сказать, плавленый сыр — это полезный или вредный продукт. В нем есть витамины и микроэлементы, но не стоит забывать, что часть из них будет теряться при термической обработке. Также производители добавляют в него различные добавки, что не может быть полезно для организма в больших количествах.